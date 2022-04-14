Dacia Jogger中了面目全非腳，NCAP撞擊測試只得一顆星

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在不斷推廣下現今消費者愈來愈注重安全表現，其中在國際擁有權威及代表性之一的NCAP，更是各車廠欲在此獲得五顆星的撞擊測試單位，然而現今撞擊測試評分標準以不再單看車體結構與安全輔助氣囊，隨著科技進步主動安全與智慧駕駛輔助等配備則佔不少評分比例，因此現今不少車輛至少都是四顆星起跳，但日前在NCAP最新測試名單中，Dacia Jogger竟只護得一顆星。
Dacia Jogger是採用CMF-B平台建構的平價七人座MPV，在NCAP撞擊測試結果，其中正面撞擊頭部與腳部還有著優異的成績，但在偏位撞擊項目身體與小腿等只獲得邊緣成績，而後座鞭甩分數更只得到差的評分，因此整體成人成績有70%。而兒童乘員也僅69%而已，至於撞擊後車體對路人造成的傷害也表現不夠理想只得到41%分數。由於Dacia Jogger定位為入門車型，因此於主動安全與智慧駕駛輔助配備就不如其它車型完善，因此在少了膝部氣囊、後座側氣囊、ISOFIX、第三排安全帶提醒、行人防撞煞車輔助、車道警示等配備，於安全輔助項目中只得39%。
針對此報告，Dacia表示除提供符合期望及預算的車型也重視消費者安全，但為符合供該級距消費者購車需求，因此不會提供消費者不想或加價的配備與科技。