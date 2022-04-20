獨／網路團購假鞋多！達人教3招辨識：「用聞的」就知道

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18說，由於國內製鞋大廠豐泰、寶成等，近年來基於成本考量大多將生產線移往東南亞，導致不少中國製鞋老師傅失業，所以乾脆鋌而走險出來做假鞋，由於技術相當純熟，取得貨源也很簡單，所以仿似度相當高。目前雖然市面上有些驗鞋的App，但因為假鞋做得實在太真，「連我這種老經驗的有時候都可能判斷失準，單靠幾張照片是很難判斷出來真偽。不過如果連基本的App驗出來都是假的，那基本上就是假鞋無誤。」
假鞋按照品質高低，其實也分不少檔次。18舉例，所謂的「一眼假」，光看外觀就跟真鞋不一樣，這是最爛、最低低等級；其次是「原單」，也就是原廠向某鞋廠下單訂製鞋子，但製造廠卻私下生產多於訂單的數量再流出，因為提不出保證，且相關配件也不齊全，所以這也算是假鞋。最高等級的假鞋，就是上述的中國老師傅自己出來做的，因為技術純熟、材料也大致相同，瑕疵也少，光從外觀根本很難看出來，這種假鞋相對來說售價也會比較高。
18提醒消費者，除了最簡單從價格是否合理來初步判對真偽以外，「用聞的」也是很好的辨識方法。由於原廠的鞋子必須經過高溫加熱讓膠能夠黏合，但假鞋即便用同樣的膠，卻無法過高溫爐，所以塑膠味道都會很重。另一方面，如果有人聲稱是從歐美或日本零售買來轉賣，通常也是透過空運來台，試試聞聞看有沒有「飛機上的味道」，也是很容易判定的方法之一。
除此之外，從鞋盒上也可以看出一些端倪，如果真的從美國或日本買回，上面應該有當地的吊牌、鞋盒上也有美金或日圓的標價；就算是聲稱從中國當地買來賣的，鞋盒底部也應該有「三包」（包退、包換、包修）的保證貼紙，如果這些都沒有，就得多多當心了。
18強調，雖然現在假鞋外觀都不容易分辨，但「耐穿度」差異就很大，因為假鞋通常都會在肉眼看不到的地方偷工減料，所以很容易穿幾次就會壞掉或縫線掉落，但正廠的鞋子就會比較耐穿，這也是民眾可以參考的地方。
另一位擁有上百雙球鞋收藏家陳先生也說，現在炒作最兇的就是NIKE聯名款球鞋，動輒上萬、十多萬元的鞋子，不太可能用不合理的低價就能買到，這是最基本的辨識方法。而鞋子如果是NIKE正廠的，鞋盒上通常都會有流水號碼，這點比較難造假。另外拿到新鞋的時候，可以把鞋墊拿起來觀察一下，看看縫線是否整齊，如果有同一雙正廠的鞋子，一眼就可以比對出來真偽。如果真的不知道該怎麼判斷，建議還是不要隨意在網路上買來源不明的鞋子比較安全。
18強調，網路上賣假鞋的狀況已經泛濫很多年了，通常都抓準消費者貪小便宜的心態，「如果幾千塊的鞋子，被騙一次兩次就算了，但如果上萬元的鞋子，真的不要貪圖幾千塊錢的折扣，或看到異常的價格就下手，否則真的是太傻了！」