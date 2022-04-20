韓國泡麵「丟一物」變身豪華大餐！老饕口水全流：超想吃
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。對此，就有一名網友分享自己煮韓國泡麵來吃，在泡麵中「丟一物」秒升級，貼文及照片一出，網友口水直流，紛紛留言「看起來太好吃了吧」。
該名網友在社群平台《Dcard》上以「豪華海鮮版韓國泡麵（feat. 長腳紅蟹）」為題發文，表示自己熱愛海鮮也熱愛韓國泡麵，並直接PO出圖片，「沒有技巧，直接蒸了放進去就完成」。
而從照片中可以看到，原PO的泡麵裡竟然有一大隻「長腳紅蟹」，讓整個泡麵看起來超豪華，「這我之前買了一箱長腳紅蟹（我自己取的名字），前陣子很便宜，我買一箱，大概有6隻，花了韓幣5000左右，台幣不超過150元，很便宜吧」。
原PO也接著分享吃完的感想，「大腿的肉挺多的，但身體裡就沒有什麼蟹膏」，另外，他也提到自己最近還買了蝦子跟魷魚，想跟他最喜歡的泡麵一起吃，「原本是買了沒有尾巴殼的蝦，但是海產店送錯了，說會再補寄給我，這個有尾巴殼的讓我留著吃，就湊合著吃了，只是要吐殼有點麻煩，下次再分享我買一大包蟹膏的故事」。
貼文一出，老饕口水直流，「看起來好好吃」、「好便宜…」、「看起來也太好吃了吧！！！我要流口水了XDD」；也有人問「請問是在哪裡買的」，對此，原PO則回應「在釜山海產店買的」。（編輯：郭佩蓉）