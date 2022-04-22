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終極性能火速發表！倍耐力最新運動胎 DIABLO ROSSO™ IV CORSA 正式上市

▲ 終極性能火速發表！倍耐力最新運動胎 DIABLO ROSSO™ IV CORSA 正式上市
▲ 終極性能火速發表！倍耐力最新運動胎 DIABLO ROSSO™ IV CORSA 正式上市

2GameSome - 有車賞

2022-04-22 12:55:00

義大利倍耐力（PIRELLI）摩托車輪胎台灣總代理好運車業有限公司今日（4/22）舉辦倍耐力最新 DIABLO ROSSO™ IV CORSA 發表會。全新DIABLO ROSSO™ IV CORSA是倍耐力推出的最新運動胎（SUPERSPORT）產品，並在這個月初於義地利 MUGELLO 賽道進行全球發表會。好運車業努力排除目前國際物流困難，以最快速度將其引進國內，這次 DIABLO ROSSO™ IV CORSA 在發表會當日同步於好運車業各授權通路開賣，讓台灣騎士可以近乎與國外騎士同步享受倍耐力最新運動胎款的優異性能與操控樂趣。

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DIABLO ROSSO™ IV CORSA產品特色

-更強大的乾地抓地性能，更低海陸比的胎紋設計配置搭配全新膠料配方設計，展現出更強悍的機械性抓地力

-更加精進的性能，DIABLO ROSSO™ IV CORSA 採用倍耐力創新的胎體科技，確保更犀利精準的路感回饋與操控感，面對激烈操駕更得心應手。

-從容面對多次極限操駕的持續性能，全新胎紋設計有效提高側向抓地，搭配全新膠料配方，確保輪胎達到最佳熱平衡。

DIABLO ROSSO™ IV CORSA 科技解析

胎紋設計

DIABLO ROSSO™ IV CORSA 胎面將閃電胎紋截斷，同時加大無胎紋胎肩部區域，與 DIABLO ROSSO™ IV 對比，平均陸/海比例 增加 11%。

胎面中央部位，縱向胎紋確保直線行駛的排水與穩定性。胎紋方向與磨損波一致，磨損更加均勻，胎紋位置更提高輪胎的結構穩定性，經過多次騎乘仍能展現穩定的高性能。

中間區域，採用兼具靈活性和排水性的胎紋設計方案。 DIABLO ROSSO™ IV CORSA 加大無胎紋胎肩面積，能夠在最大傾角時提供高水準的抓地力、精確度和穩定性。

膠料配方

DIABLO ROSSO™ IV CORSA 前胎採用複合膠料設計，分部於前胎3個區間：

-中央區間（50%）為全矽化物硬質膠料，面對乾、濕柏油路面都具有最高化學抓地力，更有絕佳高速穩定性與更優異的抗磨耗性。

-兩側（各25%）胎肩採用軟質膠料配方，具有更強大的胎側抓地力，同時讓暖胎速度更短，可獲得精準的行車動線與操控手感。

後胎同樣採用複合膠料設計，完美配置於中央與兩側胎肩，除了性能令人激賞，更能與 DIABLO ROSSO™ IV CORSA 前胎展現完美操控協調性：

-中央（40%）為中軟膠料配方，採用全矽質配方搭配高熔點聚合物，提供全天候快速暖胎效果。

-兩側胎肩（各30%）採用軟質膠料配方，賽車級全碳黑膠料，允許騎士能以全動力開啟油門出彎。

-倍耐力最新專利 ABCAdaptive Base Compound）自體適應底膠，底膠與胎面膠料結合，即使低溫下也擁有充裕抓地，面對長時間騎乘也可維持穩定抓地性能。

胎型

倍耐力充分將承襲自 WorldBK（世界超級摩托車錦標賽）中獲得的所有獨家專利技術運用於 DIABLO ROSSO™ IV CORSA 上，多重曲率設計胎型，讓輪胎展現優異的操控性能。

中央區域的胎型較尖，便於立即傾倒與轉向。 胎間部位的胎型較為緩合，藉以增加接觸面積並確保轉彎時的最大抓地力。 前、後胎採用相似胎型設計，確保兩者之間的完美平衡。

胎體結構

DIABLO ROSSO™ IV CORSA 結構採用倍耐力長期投注於賽事而來的結構和專利零度鋼絲，能夠在不影響舒適性的情況下完美對應不同程度的壓力，並與目前最先進的摩托車電控系統完美協調。

與市售標準運動胎相比，剛性簾線技術的特點是結構簾線更堅硬的同時，分佈密度更低（-20%）。此技術為輪胎提供更多空間可以填入膠料，搭配膠料的阻尼特性，提高了騎乘路感和精準度，更進一步將騎乘時的穩定感與對摩托車的操控性完整傳遞給騎士。

DIABLO ROSSO™ IV CORSA供貨尺寸

前胎  110/70 ZR 17  M/C   54W  TL （預計2022年底供貨）

      120/70 ZR 17  M/C  (58W)  TL   開始供貨

後胎  150/60 ZR 17  M/C   66W  TL  （預計2022年底供貨）

      180/55 ZR 17  M/C  (73W)  TL    開始供貨

      180/60 ZR 17  M/C  (75W)  TL  （2022年5月底供貨）

      190/55 ZR 17  M/C  (73W)  TL  （預計2022年底供貨）

      200/55 ZR 17  M/C  (78W)  TL  （預計2022年底供貨）

      200/60 ZR 17  M/C  (80W)  TL  （預計2022年底供貨）

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