▲ 終極性能火速發表！倍耐力最新運動胎 DIABLO ROSSO™ IV CORSA 正式上市

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-更強大的乾地抓地性能，更低海陸比的胎紋設計配置搭配全新膠料配方設計，展現出更強悍的機械性抓地力
-更加精進的性能，DIABLO ROSSO™ IV CORSA 採用倍耐力創新的胎體科技，確保更犀利精準的路感回饋與操控感，面對激烈操駕更得心應手。
-從容面對多次極限操駕的持續性能，全新胎紋設計有效提高側向抓地，搭配全新膠料配方，確保輪胎達到最佳熱平衡。
DIABLO ROSSO™ IV CORSA 科技解析
胎紋設計
DIABLO ROSSO™ IV CORSA 胎面將閃電胎紋截斷，同時加大無胎紋胎肩部區域，與 DIABLO ROSSO™ IV 對比，平均陸/海比例 增加 11%。
胎面中央部位，縱向胎紋確保直線行駛的排水與穩定性。胎紋方向與磨損波一致，磨損更加均勻，胎紋位置更提高輪胎的結構穩定性，經過多次騎乘仍能展現穩定的高性能。
中間區域，採用兼具靈活性和排水性的胎紋設計方案。 DIABLO ROSSO™ IV CORSA 加大無胎紋胎肩面積，能夠在最大傾角時提供高水準的抓地力、精確度和穩定性。
膠料配方
DIABLO ROSSO™ IV CORSA 前胎採用複合膠料設計，分部於前胎3個區間：
-中央區間（50%），為全矽化物硬質膠料，面對乾、濕柏油路面都具有最高化學抓地力，更有絕佳高速穩定性與更優異的抗磨耗性。
-兩側（各25%）胎肩採用軟質膠料配方，具有更強大的胎側抓地力，同時讓暖胎速度更短，可獲得精準的行車動線與操控手感。
後胎同樣採用複合膠料設計，完美配置於中央與兩側胎肩，除了性能令人激賞，更能與 DIABLO ROSSO™ IV CORSA 前胎展現完美操控協調性：
-中央（40%）為中軟膠料配方，採用全矽質配方搭配高熔點聚合物，提供全天候快速暖胎效果。
-兩側胎肩（各30%）採用軟質膠料配方，賽車級全碳黑膠料，允許騎士能以全動力開啟油門出彎。
-倍耐力最新專利 ABC（Adaptive Base Compound）自體適應底膠，底膠與胎面膠料結合，即使低溫下也擁有充裕抓地，面對長時間騎乘也可維持穩定抓地性能。
胎型
倍耐力充分將承襲自 WorldBK（世界超級摩托車錦標賽）中獲得的所有獨家專利技術運用於 DIABLO ROSSO™ IV CORSA 上，多重曲率設計胎型，讓輪胎展現優異的操控性能。
中央區域的胎型較尖，便於立即傾倒與轉向。 胎間部位的胎型較為緩合，藉以增加接觸面積並確保轉彎時的最大抓地力。 前、後胎採用相似胎型設計，確保兩者之間的完美平衡。
胎體結構
DIABLO ROSSO™ IV CORSA 結構採用倍耐力長期投注於賽事而來的結構和專利零度鋼絲，能夠在不影響舒適性的情況下完美對應不同程度的壓力，並與目前最先進的摩托車電控系統完美協調。
與市售標準運動胎相比，剛性簾線技術的特點是結構簾線更堅硬的同時，分佈密度更低（-20%）。此技術為輪胎提供更多空間可以填入膠料，搭配膠料的阻尼特性，提高了騎乘路感和精準度，更進一步將騎乘時的穩定感與對摩托車的操控性完整傳遞給騎士。
DIABLO ROSSO™ IV CORSA供貨尺寸
前胎 110/70 ZR 17 M/C 54W TL （預計2022年底供貨）
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL 開始供貨
後胎 150/60 ZR 17 M/C 66W TL （預計2022年底供貨）
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL 開始供貨
180/60 ZR 17 M/C (75W) TL （2022年5月底供貨）
190/55 ZR 17 M/C (73W) TL （預計2022年底供貨）
200/55 ZR 17 M/C (78W) TL （預計2022年底供貨）
200/60 ZR 17 M/C (80W) TL （預計2022年底供貨）