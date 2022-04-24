男友「尺寸像中指」沒感覺！她全程配合　被問這句好心虛

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原PO坦言，過程中僅有前面，男友剛進來的時候有一點點感覺，但她後來漸漸無感，並強調「我經驗也沒有很多，可是我真的沒有感覺」只能配合著男友結束。此外，男友事後還詢問「有什麼要改進的嗎？」讓她感到心虛「怎麼辦？有人有遇到一樣的問題嗎？」。
網友紛紛真心建議，「請他用別的方式多滿足你吧，性事這件事還是要兩人慢慢溝通的」、「才兩個月，性器不合就分手吧！」、「認真跟你說，如果你很在意性事，那你就分手⋯省得以後一直在想出軌的邊緣拉扯」、「請溝通，趁早解決，如果不能解決，那就分手」。
事實上，據本站《NOWnews今日新聞》先前報導「台灣男生『陰莖長度』慘輸85國！眾一看數字愣爆：不可能。」中就提到，英國醫藥網站分析世界86國的男性平均陰莖長度為5.55英吋（約14.1公分），而台灣男性的平均陰莖長度遠低於各國平均水準，僅有4.24英吋（約10.8公分），僅贏過柬埔寨，慘輸85個國家。
消息讓許多台灣男性無法接受，紛紛跳出來表示「不要在那騙！騙我沒看過國外的片子？他們都比我小多了」、「排行看看就好，當作自己拉高平均心情好很多」；也有不少女性平反，「我老公真的沒這麼小！不要騙啦」、「到底是誰在拉低台灣男子的顏面，看留言串真的要笑到瘋掉，真的沒那麼短啦」、「每次看到這種尺寸文，我都覺得自己很富有，我老公真的沒這麼小」。（編輯：詹鎰睿）