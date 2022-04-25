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4大速食店雞塊對決！眾秒答冠軍　「這間」最便宜卻可惜

▲台灣速食店品牌眾多，每一間都有其不同種特色，來吸引老饕顧客上門，不過共同販售的雞塊到底哪間才是大家最愛？（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲台灣速食店品牌眾多，每一間都有其不同種特色，來吸引老饕顧客上門，不過共同販售的雞塊到底哪間才是大家最愛？（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-25 09:04:14

台灣速食店品牌眾多，每一間都有其不同種特色，來吸引老饕顧客上門，像是麥當勞獨特風味的薯條、肯德基的蛋塔、摩斯漢堡的紅茶等等，都是在速食界聲量相當高的食物。近日，就有網友討論「台灣速食店的雞塊的排名應該怎麼分佈？」貼文引發廣大迴響，不少人直指麥當勞是冠軍，而漢堡王的雞塊雖然售價最便宜，但口感略輸其他速食店，被網友譽為「最可惜的一間店」。

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原PO在PTT貼文指出「台灣速食店這麼多家，包括麥當勞、肯德基、摩斯、漢堡王這些，想問一下大家覺得哪家雞塊最厲害，哪一家雞塊又最普通？還是說這些速食店都會輸給你家巷口的早餐店？」

貼文一出，網友紛紛回應「麥當勞最強沒錯吧」、「漢堡王最便宜，活動也最多，但雞塊真的不是我的菜」、「漢堡王的漢堡真的很強，但雞塊真的蠻可惜」、「麥當勞完全沒懸念啊，摩斯排第二吧」、「肯德基還是吃蛋塔吧，雞塊真的普」、「摩斯我是覺得外皮吃不出在吃雞塊，比較特別」、「麥當勞的雞塊很紮實，口感比較是一般大眾的」、「漢堡王雞塊感覺很濕不知道為什麼....」、「漢堡王真的是最便宜，但是我真的很少會想到說要去吃他們的雞塊，華堡倒是吃了不少」、「麥當勞>摩斯>肯德基>漢堡王，我自己的排行」。

▲麥當勞雞塊。（圖/記者張嘉哲拍攝）
▲網友公認麥當勞雞塊是速食店最好吃的雞塊。（圖/記者張嘉哲拍攝）
而實際查詢4大速食店的雞塊售價，發現麥當勞單點6塊雞塊售價64元，平均一塊10.6元；摩斯漢堡6塊65元，平均一塊10.8元；肯德基上校雞塊4塊45元，平均一塊12.25元；漢堡王BK10塊雞塊售價85元，平均一塊8.5元，為四大速食店中最便宜的雞塊。

不過，綜合網友意見，多數人最愛的速食店雞塊冠軍為「麥當勞」，因為認為其紮實酥脆的口感，讓人感覺比較像是有在吃雞塊的感覺，摩斯因為外皮不是酥脆路線則略輸一點，屈居第二名；而至於漢堡王的BK系列雞塊則被點名「口味較為普通，有些可惜」，因其漢堡王在過去網友討論「速食店漢堡冠軍」聲量中，一直以來都遠勝其他間速食店，沒丟掉招牌，但未來如何在副餐上提升另一個檔次，想必是漢堡王未來一大課題。（編輯：張嘉哲）

▲台灣漢堡王一口氣開出兩檔優惠活動，總共祭出超狂19組「買1送1」，從牛肉堡、脆雞堡、華堡等人氣漢堡，到點心與飲料通通買1送1，雞塊更是買10送10。（圖／張勵德攝）
▲台灣漢堡王在漢堡項目表現出色，時常勇奪「速食店最強漢堡」聲量第一。（圖／張勵德攝）

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