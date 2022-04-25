4大速食店雞塊對決！眾秒答冠軍　「這間」最便宜卻可惜

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貼文一出，網友紛紛回應「麥當勞最強沒錯吧」、「漢堡王最便宜，活動也最多，但雞塊真的不是我的菜」、「漢堡王的漢堡真的很強，但雞塊真的蠻可惜」、「麥當勞完全沒懸念啊，摩斯排第二吧」、「肯德基還是吃蛋塔吧，雞塊真的普」、「摩斯我是覺得外皮吃不出在吃雞塊，比較特別」、「麥當勞的雞塊很紮實，口感比較是一般大眾的」、「漢堡王雞塊感覺很濕不知道為什麼....」、「漢堡王真的是最便宜，但是我真的很少會想到說要去吃他們的雞塊，華堡倒是吃了不少」、「麥當勞>摩斯>肯德基>漢堡王，我自己的排行」。
而實際查詢4大速食店的雞塊售價，發現麥當勞單點6塊雞塊售價64元，平均一塊10.6元；摩斯漢堡6塊65元，平均一塊10.8元；肯德基上校雞塊4塊45元，平均一塊12.25元；漢堡王BK10塊雞塊售價85元，平均一塊8.5元，為四大速食店中最便宜的雞塊。
不過，綜合網友意見，多數人最愛的速食店雞塊冠軍為「麥當勞」，因為認為其紮實酥脆的口感，讓人感覺比較像是有在吃雞塊的感覺，摩斯因為外皮不是酥脆路線則略輸一點，屈居第二名；而至於漢堡王的BK系列雞塊則被點名「口味較為普通，有些可惜」，因其漢堡王在過去網友討論「速食店漢堡冠軍」聲量中，一直以來都遠勝其他間速食店，沒丟掉招牌，但未來如何在副餐上提升另一個檔次，想必是漢堡王未來一大課題。（編輯：張嘉哲）