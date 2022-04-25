碗裝泡麵別先加熱水！高手丟「1物」超澎湃：口感強10倍
近年來泡麵款式五花八門，讓消費者的選擇十分多樣，而泡麵的包裝方式各有不同，除了有一般常見的袋裝、碗裝，還有方形盒裝或杯麵樣貌。對此，就有女網友建議享用碗裝泡麵時，在加熱水前先丟「1神物」，而成果相當澎湃，口感更是被大讚升級10倍。
有網友於臉書社團《廚藝公社》上分享，表示朋友先前贈送他三斤的茼蒿，為了消滅它便想出妙招，「想說放泡麵一起泡試試看（不想洗鍋子），沒想到很可以，居然不夠吃第二輪茼蒿改放微波爐微一分鐘，吃光光」。
不僅如此，他還分享撇步，強調記得先淋上熱水，再壓一下青菜，「繼續加水再蓋蓋子，打開翻青菜一下就熟了」，更大讚口感「第一次泡麵跟青菜一起泡，很可以喔！」
照片曝光後，也引來內行們豎起大拇指狂讚，「茼蒿+泡麵真的很好吃，不管是肉泡麵，還是素的麻辣泡麵都很好吃，很百搭！口感強好幾十倍」、「我超愛加青菜的泡麵」、「懂吃，以不洗碗為準則就對了」、「茼蒿真的百搭，就連簡單的蛋花湯加上去也很好吃」。
但也有人不太認同，認為「我覺得不行，食物最燙口的時候才好吃，這樣子溫度下降就不好吃了」、「滾過比較好，可以殺菌」。（編輯：陳雅雲）