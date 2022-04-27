為何堅持不吃韓國泡麵？「殘酷主因」內行承認：沒一款贏
台灣泡麵款式五花八門，近年來還出現不少外國品牌，包括韓國、日本、東南亞等，讓消費者選擇更加多樣。對此，就有網友好奇詢問「韓國泡麵最好吃的是哪一款？」卻引來台灣人曝光絕不吃韓國泡麵的主因，表示「沒有任何一款能跟滿漢大餐單挑！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示在他認知裡，「辛拉麵系列就那樣，不同牌子也沒說特別好或特別壞」，但他點出唯一最有印象的便是辣雞麵，「真的辣到往生，剛剛吃了一包農心炸醬麵當宵夜，有夠普」，最後也不解詢問「那麼問題來了，韓國泡麵最頂的，就是那個辣雞麵嗎」。
問題一曝光，卻有鄉民點出堅持不吃韓國泡麵的關鍵，「大部分都大同小異，炒碼麵油包最後放是最好吃的，多一層煙燻味」、「韓國泡麵真的沒啥好吃的，沒有任何一款能跟滿漢大餐單挑」、「辣的都不好吃，像牛骨湯麵之類就不錯」、「那叫拉麵不叫泡麵，不能單用熱水泡來吃的叫什麼泡麵」。
但也有愛好者提出不同見解，反而認為「好市多海鮮炒碼麵，讚爆」、「不倒翁的螃蟹風味海鮮炒碼麵還不錯吃啊，有一種獨特的香味」、「認真回，八道先生黑色包裝的好吃」、「浣熊拉麵好吃」、「金拉麵、辛辣，煮得好吃」。（編輯：陳雅雲）