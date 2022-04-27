COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

為何堅持不吃韓國泡麵？「殘酷主因」內行承認：沒一款贏

▲有網友好奇詢問「韓國泡麵最好吃的是哪一款？」卻引來台灣人曝光堅持不吃韓國泡麵的主因。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇詢問「韓國泡麵最好吃的是哪一款？」卻引來台灣人曝光堅持不吃韓國泡麵的主因。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 10:58:142022-04-27 12:34:30

台灣泡麵款式五花八門，近年來還出現不少外國品牌，包括韓國、日本、東南亞等，讓消費者選擇更加多樣。對此，就有網友好奇詢問「韓國泡麵最好吃的是哪一款？」卻引來台灣人曝光絕不吃韓國泡麵的主因，表示「沒有任何一款能跟滿漢大餐單挑！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT八卦板上發文，表示在他認知裡，「辛拉麵系列就那樣，不同牌子也沒說特別好或特別壞」，但他點出唯一最有印象的便是辣雞麵，「真的辣到往生，剛剛吃了一包農心炸醬麵當宵夜，有夠普」，最後也不解詢問「那麼問題來了，韓國泡麵最頂的，就是那個辣雞麵嗎」。

▲原PO自己煮韓國泡麵時，加了螃蟹進去，讓泡麵秒升級，貼文及照片一出，網友口水直流，紛紛留言「看起來太好吃了吧」、「超豪華」。（示意圖／取自unsplash）
▲網友好奇詢問「韓國泡麵最好吃的是哪一款？」（示意圖／取自unsplash）
問題一曝光，卻有鄉民點出堅持不吃韓國泡麵的關鍵，「大部分都大同小異，炒碼麵油包最後放是最好吃的，多一層煙燻味」、「韓國泡麵真的沒啥好吃的，沒有任何一款能跟滿漢大餐單挑」、「辣的都不好吃，像牛骨湯麵之類就不錯」、「那叫拉麵不叫泡麵，不能單用熱水泡來吃的叫什麼泡麵」。

但也有愛好者提出不同見解，反而認為「好市多海鮮炒碼麵，讚爆」、「不倒翁的螃蟹風味海鮮炒碼麵還不錯吃啊，有一種獨特的香味」、「認真回，八道先生黑色包裝的好吃」、「浣熊拉麵好吃」、「金拉麵、辛辣，煮得好吃」。（編輯：陳雅雲）

台灣「史上最麻煩泡麵」是它！內行承認太難了：從小泡錯

碗裝泡麵別先加熱水！高手丟「1物」超澎湃：口感強10倍

韓國泡麵「最強對手」是它！內行吃光承認了：海放一條街

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.84%49.16%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀