阿部寬爸爸受傷住院　媽媽花40分鐘衝醫院

電影《鳶》由阿部寬、北村匠海詮釋「父子情深」，劇組也成功還原昭和時期的街道特色，其中最動人的一段主角阿安父子與老和尚海雲、照雲，深夜來到海邊，一起從前後抱住幼小的小旭，帶給他溫暖的經典橋段，也在阿部寬、安田顯、麿赤兒的細膩詮釋下，經典重現。海雲和尚（麿赤兒 飾）的那句「阿安，讓自己成為大海吧！」也成為貫徹主角阿安一生的核心。
本身對於親情故事特別有感觸的阿部寬，受訪分享對親情的感悟，「國中時我爸爸受傷住院大半年，醫院距離家有大約40分鐘的路程，儘管如此，我媽仍每天去醫院照顧他。他們平常互動並不特別親密，因此對於他們患難時的真情流露印象深刻，從此與家人間的關係也更緊密了些，這就是家人啊！」
阿部寬大力盛讚飾演自己兒子的北村匠海，「北村匠海的表現相當出色，相當用心說出每一句台詞！」對於與前輩阿部寬飾演父子，北村匠海也感性表示：「阿部寬前輩飾演的父親雖然有點笨手笨腳，但他對周遭人、事、物滿滿的愛，讓人感到相當很溫暖，對於能在片中當阿部寬的兒子，我感到非常榮幸！」
此外，片中飾演北村匠海未婚妻的杏，戲中也是一名一邊努力工作，一邊獨自照顧孩子的單親媽媽，對於此次的復古妝髮、服裝，杏笑稱自己很享受其中，實際走進美術組打造的昭和場景，更深受那個時代充滿活力的氛圍，以及濃濃的人情味吸引。《鳶》4月29日在台上映。