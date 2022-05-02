神準心測！最想喝哪杯調酒　秒知身旁朋友「對你的看法」

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Ｂ丶莫吉托
Ｃ丶特基拉日出
Ｄ丶得其利
Ｅ丶椰林飄香
Ｆ丶天使之吻
Ｇ丶長島冰茶
Ｈ丶藍色湖泊
Ｉ丶瑪格麗特
-選好看答案-
第一想喝的調酒，代表別人對你的第一印象。
第二想喝的調酒，是你希望給別人的印象。
第三想喝的調酒，代表你真正的樣子。
如果你與朋友、閨蜜「第三想喝」的調酒是一樣的，就表示你們今生是帶著「前世的緣分」而相遇哦。
答案Ａ、血腥瑪麗
你極富野心，行動力非常強，想要的東西不到手決不罷休，且不怕失敗，是最有可能成為成功人士的潛力股。也因為你旺盛的企圖心，偶爾會不小心傷到身邊的人而不自知，記得偶爾也要停下腳步，陪著珍貴的人慢慢前行。
答案Ｂ、莫吉托
你活潑大方，偶爾又流露出嬌俏可愛，是自帶荷爾蒙的類型，總是輕易就吸引路人目光，就只有你還傻傻地不知道自己早已成為眾人焦點。你有點帶著不諳世事的天真，別人一眼就能看穿的謊言騙局，你偏偏就深信其中，被人賣了還幫人家數錢。
答案Ｃ、特基拉日出
你非常有自信，清楚自己的優勢，並能完美髮揮，很有恆心，想要的事情一定堅持到底，不輕言放棄。你好惡分明，對於自己喜歡的人無限包容，而討厭的人則理都不想理。
答案Ｄ、得其利
你比較強勢丶易衝動，總是想到什麽就去做，憑第六感做事。也有點理想主義，總是覺得身邊的人都是好人，掏心掏肺的對待朋友，就算曾因此而受傷也改不了這個性。但也因為這樣，你的人緣非常好，總是一通電話就能找到朋友出來玩。
答案Ｅ、椰林飄香
你屬於及時行樂丶活在當下的類型，與其煩惱苦悶好幾天，為何不選擇放下一切丶向前看呢？這樣豁達的你，性格也相當有活力，喜歡新鮮感，看對眼的人就去追，看到喜歡的包馬上買下來，你喜歡享受當下的快樂，不太為未來煩惱丶計劃太多。
答案Ｆ、天使之吻
你有點害羞內向，還很念舊丶長情，只要喜歡上某個人事物，你可以喜愛好久好久。你的脾氣很軟，被人欺負了也不知道該怎麽反抗，但你內心想法其實非常多，是嘴上不說，內心卻瘋狂記小本子的類型。
答案Ｇ、長島冰茶
你善良體貼，很關心身邊所有人的感受，出去玩或聚餐時總是要詢問大家是否盡興丶有沒有吃飽，就怕有人感到不愉快。而在愛與被愛之間，也許有人不願意付出，而選擇被愛；但對你而言，「愛人」一點也不辛苦，只要自己的真心能得到同等回報，就算要付出一切，你也在所不惜。
答案Ｈ、藍色湖泊
你非常有能力，做事也積極認真，是埋頭苦幹的類型，同時還有點好強，不喜歡輸的感覺，但你並不介意有人同時跟你角逐某樣東西，有競爭者的感覺，反而能激起你的好勝心，讓你更有挑戰力。
答案Ｉ、瑪格麗特
你的外表看起來傻白甜，但其實你看待事情時很嚴肅，且意外的擅長邏輯推理與分析思考。你非常實際，某方面也可說是有點悲觀，不太相信所謂的好運與運氣，認為凡事還是得靠自己，天上掉下餡餅這種說法是不現實的。（編輯：郭佩蓉）
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