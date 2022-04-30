割包吃到「蟑螂殘屍」！網驚：滷到透徹 店家致歉曝賠償
用餐到一半竟然發現餐點有蟑螂？近日一名網友在臉書社團「爆料公社」指出，到台北市某家知名割包店消費時，卻買到超噁心割包，向店家反應後，店員回覆「下次再賠一個」，令他無法接受，貼文一出立刻掀起熱議，而店家也隨即發文，針對此次失誤做出回應。
該網友昨（29）日在「爆料公社」發文崩潰表示，自己割包吃到一半突然發現，滷肉中竟然夾著蟑螂屍體，油亮的光澤甚至感覺已經「滷到入味」了，他當下氣得向店家投訴，並表示「店家說下次再賠一個給我，問題是我不敢再去買了，然後我還買了湯，我到底該不該喝掉？」並附上照片。
貼文一出，立刻引起網友們熱議，「吃任何東西，眼睛絕對不能離開食物」、「現場員工毫無危機處理能力」、「等於整鍋的肉都浸泡過小強唉」、「我有點懷疑，在夾肉的時候都沒注意到嗎」、「好驚悚！感覺頭部已經被吞下去了」、「感覺當事人，最後會對割包產生陰影」、「看到一隻蟑螂不可怕，看到半隻才可怕」。
貼文短時間就掀起轟動，對此負責人也在「爆料公社」發文致歉，表示事發當下自己不在現場所以不知道狀況如何，但目前已積極和當事人聯絡中，後續也會包個紅包，承諾這幾天如果當事人出現身體不適，就醫費用全額負擔；且此次失誤污染到的所有食材都已全部銷毀，店面也會休息三天完全清潔消毒，並再次向對方致歉「身為餐飲業犯了這種低級錯誤實在不應該」。（編輯：張志浩）