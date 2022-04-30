你有老闆命嗎？ 打造大老闆面相展現屬於你的統率魅力

部位



治療方式／效果





額頭



利用肉毒桿菌素放鬆肌肉、撫平紋路，打造開闊的額頭；利用自體脂肪、玻尿酸、少女針、精靈針可填充凹陷處，增添額頭的圓潤飽滿。





眼睛



縫雙眼皮、割雙眼皮可改善眼尾下垂導致眼神不夠犀利的問題；提眼瞼肌手術能創造明亮眼神；眼袋手術可解決眼袋顯老的疲憊感，也能適度提升蘋果肌的澎潤度。





鼻子



利用三段式隆鼻、結構性隆鼻等術式，可打造高挺的山根；玻尿酸等填充物的微整注射能用來微調鼻型，打造出線條自然的美鼻。



