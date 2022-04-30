你有老闆命嗎？ 打造大老闆面相展現屬於你的統率魅力

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一、臉相
- 金型臉：相書謂「似金得金剛毅深」，金形的人剛毅富貴。金型臉之人臉型偏方正，皮膚白皙、整體五官俐落，耳朵輪廓分明，眉不雜亂，且腰與臀圍清楚分明，就是金型臉大老闆的面相。
- 木型臉：相書謂「木得木貲財足」，木形的人正直仁慈。木型臉之人臉型瘦長，鼻子挺直、耳朵細長垂鼻、眉毛細長、眼睛單鳳眼，整個臉相清晰俐落。手指宜修長，尤以身形也要高挑，才符合木型臉大老闆的面相。
- 水型臉：相書謂「似水得水文學貴」，水形的人機靈聰敏。水型臉之人臉型整體圓潤，眼睛常見大雙眼，眉毛彎長，看起來平易近人，且顴骨有肉、鼻頭有肉，嘴唇、下巴有肉，手心、手掌有肉，身體也有肉，但並不肥胖，身形比例勻稱得宜，此臉相者通常相當聰明，且判斷力精準。
三、黑眼珠 以眼睛來說，大老闆的目光必須炯炯有神，黑眼珠宜大於眼白部分，眼白也不能有任何血絲或是偏黃色。擁有的老闆行事果斷，判斷力較不容易出錯，跟隨他一起工作，通常可以獲益良多。
打造大老闆面相可從額頭、鼻子等關鍵部位著手
呂佾欣醫師觀察，多數老闆都擁有犀利而充滿自信的眼神，下巴也少有後縮問題，若想進一步打造「霸氣外露」的面相，其實男老闆、女老闆的喜好稍有不同。以鼻子來說，男老闆普遍接受自己可以鼻頭有肉、鼻翼稍寬、鼻型略大，但希望山根更加高挺，展現出屬於大老闆的霸氣；女老闆則多半喜歡追求自然的鼻型，並打造圓潤、飽滿的額頭。此外，男老闆雖然相對不在意膚質，不過 對額頭上顯老的抬頭紋、眉心的皺眉紋就特別在意；女老闆則希望額頭能像雞蛋一般光滑澎潤，看起來更顯光彩。
因此，整體輪廓除了可從鼻子著手，也能利用醫美療程來美化額頭；看起來疲累的眼袋、沒精神的眼尾下垂，以及明顯後縮、不夠有肉的下巴，也是老闆們普遍都有的肌膚困擾。想要解決這些問題，必須找出成因來處理，方可有效改善。
呂佾欣醫師提醒讀者，無論要接受何種術式，都應由專業醫師進行整體臉部比例的評估，做好充分溝通，才能設計出最適合自己的大老闆面相喔！
| 部位
| 治療方式／效果
| 額頭
| 利用肉毒桿菌素放鬆肌肉、撫平紋路，打造開闊的額頭；利用自體脂肪、玻尿酸、少女針、精靈針可填充凹陷處，增添額頭的圓潤飽滿。
| 眼睛
| 縫雙眼皮、割雙眼皮可改善眼尾下垂導致眼神不夠犀利的問題；提眼瞼肌手術能創造明亮眼神；眼袋手術可解決眼袋顯老的疲憊感，也能適度提升蘋果肌的澎潤度。
| 鼻子
| 利用三段式隆鼻、結構性隆鼻等術式，可打造高挺的山根；玻尿酸等填充物的微整注射能用來微調鼻型，打造出線條自然的美鼻。
| 下巴
| 針對明顯後縮的下巴，可借助墊下巴或正顎手術來改善。約有七成以上的愛美人士會從填充物（如玻尿酸）開始嘗試，若覺得效果不夠顯著，可再考慮植入假體。
（文章授權提供／醫美時尚）
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53492
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