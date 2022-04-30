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脂肪墊間質幹細胞治療退化性關節炎　亞東醫院研究登國際期刊

脂肪墊間質幹細胞治療退化性關節炎　亞東醫院研究登國際期刊
脂肪墊間質幹細胞治療退化性關節炎　亞東醫院研究登國際期刊

健康醫療網

2022-04-30 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】隨著精準醫學與細胞治療的技術日漸進步與純熟，利用細胞治療改善退化性關節炎（knee osteoarthritis） ，延長膝關節使用壽命，成了手術治療之外的另一種選擇。

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脂肪墊間質幹細胞　安全性高、無嚴重副作用

亞東醫院研究副院長同時也是骨科部醫師的張至宏與生醫公司合作，開發以髕骨下脂肪墊間質幹細胞 （infrapatellar fat pad-derived mesenchymal stromal cells, IFP-MSCs） 治療退化性關節炎。

研究證實，此治療方式的安全性，注射完後並不會產生嚴重副作用，且注射完幹細胞之後，退化性關節炎的改善程度也優於過去之研究發現。本篇研究成果為體外培養擴增之膝關節脂肪墊間質幹細胞用於人體之臨床試驗，並且甫被細胞治療國際期刊"Cytotherapy”接受，可作為用以細胞治療改善退化性關節炎的佐證文獻。

IDO抑制發炎反應　降低關節腔發炎

間質幹細胞具軟骨分化與促進組織修復的特性。除此之外，間質幹細胞受到發炎環境的刺激後，會產生IDO以抑制發炎反應，可大幅降低關節腔內的發炎現象。

本臨床試驗同時也初步證實，不同受試者間質幹細胞產生IDO量的多寡與其臨床療效之間的關聯性。張至宏副院長解釋，雖然注射部位疼痛，以及退化性關節附近之肌腱炎情形在所難免，不過本次臨床試驗並未產生任何重大副作用，也未產生死亡個案，疼痛改善情形也達統計上顯著意義；本次研究在統計與臨床方面皆證實利用膝關節脂肪墊幹細胞注射治療退化性關節炎之後的安全性與有效性。

全球首次證實　體外擴增脂肪墊幹細胞有效性

張至宏副院長補充，雖然本次臨床試驗是全球首次證實以體外擴增脂肪墊幹細胞治療退化性關節炎的安全性與有效性，由於本次研究對象皆為第二或第三期退化性關節炎患者，未來仍需隨機試驗的方式來更進一步驗證本次的研究發現，替細胞治療領域更多開路，也有助於增加退化性關節炎的治療方針討論。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53546

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