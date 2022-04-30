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腎細胞癌致血尿多日　達文西手術除瘤保腎解危

腎細胞癌致血尿多日　達文西手術除瘤保腎解危
腎細胞癌致血尿多日　達文西手術除瘤保腎解危

健康醫療網

2022-04-30 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】58歲陳姓婦人因右腰疼痛，且伴隨間歇性血尿一個多月而求診，經詳細檢查後，證實右腎有腫瘤，為腎細胞癌第二期，透過羅東博愛醫院綠色通道於基隆長庚完成達文西手術後，症狀已解除，後續只要定期回門診追蹤即可。

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腫瘤切除手術　「達文西」來幫忙

羅東博愛醫院泌尿外科張世琦主任表示，以陳姓婦人的腫瘤來說，手術方式有兩種，其中一種為透過腹腔鏡，將右腎連同腫瘤一併移除；另一種方式是透過達文西機械手臂，只切除腫瘤與腎臟被腫瘤侵犯處，得以盡可能保留剩餘腎臟功能，但費用相對較高昂。

張世琦主任說明，當腫瘤切除手術的難度越高時，達文西機械手臂於手術進行中的穩定度、清晰度與3D效果就越能展現。

羅東博愛門診、基隆長庚手術　兩院合作無間

羅東博愛醫院泌尿外科與基隆長庚醫院泌尿科合作多年，需要接受達文西手術的病人，皆由基隆長庚泌尿科吳俊德副院長帶領的達文西團隊施行手術，並於2020年推派陳鴻毅醫師定期在羅東博愛醫院兼診。陳鴻毅醫師身為基隆長庚達文西手術團隊的一員，凡博愛醫院有需要接受達文西手術治療的病人，陳鴻毅醫師都會協助評估、轉診、甚至協助完成手術，病人到基隆長庚就醫期間，也由陳醫師負責照顧，對病人來說別具意義，也增加許多安心感。

通訊轉介＋照護接力　簡化治療流程

對大部分的病人來說，就醫治療已經不輕鬆，若對醫院環境與轉診流程陌生，更是大大增加病人的心理負擔。透過醫師間的通訊轉介與照護接力，不但簡化病人的治療流程，也讓完整的診療服務在醫院之間沒有斷層，大幅提升病人接受治療時的舒適感受。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53549

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