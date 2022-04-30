車禍致半身燒傷！　24歲燒傷友「重開機」返職場

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患者友倫提到，「復健的每天都很痛，每一刻都像在撕裂你的皮膚。」他坦言覺得人生沒有希望，但在陽光基金會看到同樣燒傷的人，也在為自己未來努力復健，激勵著他走過長達一年的復健。陽光基金會執行長舒靜嫻表示，燒傷朋友與陽光基金會相遇於人生最艱辛的低谷，歷經漫長重建的陽光朋友，能重回岡位繼續為社會、家庭貢獻，許多人更越挫越勇成為助人者，基金會期盼以無比堅韌的陽光精神，影響著後進傷友與身邊人，成為一個善的循環。
Selina分享幸福秘訣 照亮燒傷黑暗時刻
藝人任家萱Selina曾歷經艱辛的燒傷復健之路，不僅成為勇敢女性的表率，特地出席陽光基金會公益活動，頒發「Be your sunshine」勳章鼓勵陽光基金會學弟妹，分享正向、樂觀的幸福秘訣，呼籲大眾「Be your sunshine」支持燒傷朋友生心理重建服務經費，照亮燒傷朋友人生最黑暗、艱難的時刻
募集善的力量 呼籲捐款「燒傷心理重建費」
舒靜嫻執行長在活動中特別感謝支持者、企業夥伴與基金會並肩，一起陪伴燒傷朋友重返人生舞台持續發光。陽光基金會正籌募4800萬燒傷生心理重建服務經費，為500位燒傷患者提供燒傷專業復健訓練、心理重建、經濟援助等服務，幫助他們早日康復重返生活常軌，即日起定期定額捐款每月百元以上（維持一年）或單次捐款滿千元以上，同時將回贈禮品感謝捐款者，一起把這份善的力量擴散出去。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53551
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