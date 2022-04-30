小心「管他的效應」發作　目標具備野心但有彈性

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小錯誤可能打擊你的信心，讓你認定自己永遠不會成功。而且不幸的是，目標愈遠大，小挫敗最終導致大崩壞的風險愈高。瑪麗莎‧夏利夫（Marissa Sharif）是我在華頓商學院的同事，她有一個迴避「管他的效應」的聰明方法，即使計畫偏離正軌，也能維持信心。
十多年來，夏利夫一直堅持每天慢跑，慢跑有助於她維持健康，也能舒緩工作步調緊湊的壓力。長年來，她一直很小心提防管他的效應，她知道只要有一次偷懶沒跑，就很容易惡性循環成連續很多天不慢跑，最後可能乾脆不慢跑了。為了避免這種中斷，她想到一個聰明的點子。她允許自己每星期可以有兩次突發狀況：有可能她前一天很晚回家，或是早上必須趕去開會，或單純就是沒力氣跑步，她就允許自己動用那兩次機會，這一點彈性讓她能保持在正軌上。
努力掐熄小挫敗 打造出強韌心態
乍看之下，夏利夫應該很有可能不敵誘惑，即使沒有急事也用掉機會，但實情卻恰恰相反。每個星期，她多半連一個機會都沒用掉。她告訴我，每星期一開始，她都會盡量堅持依照作息運動，以免過幾天有更要緊的事，但緊急的事多半不會發生，一轉眼就發現七天過去了。
後來她想到，說不定她每次面對小挫敗，趁自我懷疑壯大之前先掐熄它的方法，也能用來幫助我們每個人更進步一點、成就更多一些。畢竟，如果我們允許自己偶爾暫停重來，或許能避免遭遇不可避免的挫敗，接著又陷入信心危機。
允許「彈性告假」 目標達成更容易
為了驗證這個策略的深度與廣度，夏利夫和合作夥伴構思出一個實驗，用酬勞吸引數百位受試者到網站上做35個惱人測驗。連續一星期每天上網做測驗，每做一次可拿到一美元。受試者被隨機分成三組，其中一組分配到必須連續七天，每天完成測驗。另一組的目標是七天內只要任選五天完成測驗即可。至於第三組則是「彈性」組，同樣被告知要連續一星期每天完成測驗，但允許因為緊急狀況最多漏掉兩天。每一組都知道若能順利完成目標，總共可拿到五美元。
結果證明，彈性組高達53％的人達成目標，相比之下，目標比較容易（客觀來看其實條件一樣）的那組只有26％。連續七天都必須做測驗的那組，則只有21％的人達成目標。這些發現突顯了允許發生緊急狀況的確有其重要性。很多健康飲食計畫也把類似概念融入其中，允許「目標緩衝」（goal cushion）和「欺騙餐」（cheat meal）等方式，讓小失誤不至於打擊自信心。
本文摘選自《零阻力改變：華頓商學院爆紅行為科學課，直擊內在弱點，高效自我成長 》，天下雜誌出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53554
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