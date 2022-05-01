與癌症共存時間延長　「癌症資源中心」共心共行

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為了提供癌友罹病後的相關支持，國民健康署從民國99年起補助醫院建立癌症資源中心，提供罹癌者資源、支持。國民健康署吳昭軍署長說明，癌症資源中心除提供癌友所需的醫療輔具、康復用品（如假髮、義乳等），及衛教手冊等物質的資源外，也提供免費治療及照護衛教等諮詢服務。當癌友們罹癌無助的時候，透過資源中心人員協助，快速且正確地取得院內外相關醫療資源，減少自行搜尋資源的時間與就醫障礙，更順暢安心地進行治療。
癌病協助相挺 不因疫情中斷
近幾年全國受到新冠肺炎疫情的影響，不少癌友因擔心感染而不敢到醫院治療。吳昭軍署長再次強調，防疫很重要，但是癌症的照護也不能間斷與鬆懈，尤其因為疫情宅在家，減少出門散心與朋友之間的往來，心情容易低落，此時更應妥善利用癌症資源中心的服務，調適好防疫與抗癌並重的生活。
除了依醫囑按時返診控制病情，也可妥善運用網路、使用電話持續與癌症資源中心聯繫並尋求資源。全國癌症資源中心是癌友的靠山，抗癌永遠不是孤軍奮鬥，藉由提供治療及照護相關衛教資訊、面對癌症的情緒及心理支持、社會資源諮詢與轉介等支持癌友的三大要素，與癌友們共心共行，一路相挺，讓抗癌之路不再孤單。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53548
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