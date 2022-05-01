COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

健檢要做哪些項目？如何選？　一文教你揪出身體未爆彈

健檢要做哪些項目？如何選？　一文教你揪出身體未爆彈
健檢要做哪些項目？如何選？　一文教你揪出身體未爆彈

健康醫療網

2022-05-01 14:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】新冠肺炎疫情期間民眾不能因為怕染疫就放棄就醫，如同健檢也該如常進行。但那麼多檢查項目，我該怎麼選？

我是廣告 請繼續往下閱讀
健檢項目　須依自身條件選擇

國泰綜合醫院高階醫學影像健檢中心組長黃馨美表示，基本上40歲以上的民眾可依照家族是否有心血管疾病、腦中風、癌症等遺傳史或個人作息不規律、飲食過油過剩、菸酒壓力大等不良習慣做先決，30歲以上年輕人可選擇低劑量肺部電腦斷層，補強胸部X光的不足。

肺癌高居死亡率第1位　低劑量肺部電腦斷層成熱門選項

此外，近年來時有所聞政治名人罹患肺腺癌，甚至許多喜歡戶外運動、生活規律不吸菸的朋友，也罹患肺腺癌，根據衛生福利部公布的2020年國人十大癌症死因，肺癌再度高居死亡率第1位，共奪走9,629位國人的性命；這也是這兩年低劑量肺部電腦斷層詢問量、檢查量暴增的原因。

善用免費成人、四癌篩檢　高階健檢補足擔憂

目前衛生福利部提供四項免費癌症篩檢，黃馨美組長呼籲，符合篩檢的民眾不要漠視自身權益。而除善用政府提供的免費成人健檢、四癌篩檢，但也別輕忽自身的重要、多愛自己跟關懷家人，善用高階醫學影像儀器彌補一般健檢的不足，有癌症家族遺傳史或個人健康擔憂，想進一步檢查需求者再考慮加做高階健檢。

定期追蹤檢查還不夠　良好生活作息莫忽視

黃馨美組長也提醒，除了定期追蹤檢查，清淡的日常生活飲食多吃蔬菜水果，避免加工、醃漬煙燻食品，減少刺激性飲食咖啡、酒、辛辣等食物，每周1-3次運動習慣維護自己的健康，多按摩身體也可以及早自覺身體的異狀提早就醫。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53550

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

與癌症共存時間延長　「癌症資源中心」共心共行

疫情升溫！緊張、焦慮油然而生　心理師授「10招放心法」

兒童打疫苗容易心肌炎？醫師：打完出現「5症狀」快就醫

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀