健檢要做哪些項目？如何選？　一文教你揪出身體未爆彈

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國泰綜合醫院高階醫學影像健檢中心組長黃馨美表示，基本上40歲以上的民眾可依照家族是否有心血管疾病、腦中風、癌症等遺傳史或個人作息不規律、飲食過油過剩、菸酒壓力大等不良習慣做先決，30歲以上年輕人可選擇低劑量肺部電腦斷層，補強胸部X光的不足。
肺癌高居死亡率第1位 低劑量肺部電腦斷層成熱門選項
此外，近年來時有所聞政治名人罹患肺腺癌，甚至許多喜歡戶外運動、生活規律不吸菸的朋友，也罹患肺腺癌，根據衛生福利部公布的2020年國人十大癌症死因，肺癌再度高居死亡率第1位，共奪走9,629位國人的性命；這也是這兩年低劑量肺部電腦斷層詢問量、檢查量暴增的原因。
善用免費成人、四癌篩檢 高階健檢補足擔憂
目前衛生福利部提供四項免費癌症篩檢，黃馨美組長呼籲，符合篩檢的民眾不要漠視自身權益。而除善用政府提供的免費成人健檢、四癌篩檢，但也別輕忽自身的重要、多愛自己跟關懷家人，善用高階醫學影像儀器彌補一般健檢的不足，有癌症家族遺傳史或個人健康擔憂，想進一步檢查需求者再考慮加做高階健檢。
定期追蹤檢查還不夠 良好生活作息莫忽視
黃馨美組長也提醒，除了定期追蹤檢查，清淡的日常生活飲食多吃蔬菜水果，避免加工、醃漬煙燻食品，減少刺激性飲食咖啡、酒、辛辣等食物，每周1-3次運動習慣維護自己的健康，多按摩身體也可以及早自覺身體的異狀提早就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53550
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