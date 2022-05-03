吳婉君致敬《社內相親》　接班勇兔搞笑愛上黑道男

吳婉君近期以百變造型回歸三立8點檔台劇《一家團圓》，一掃過去刁蠻小公主的傲氣，多了份喜感。劇中先是為姊姊王宇婕扮女鬼教訓負心男林則希，再化身濃妝豔抹的大姊頭幫閨密代打參加相親，殊不知相親對象竟是黑道老闆的兒子黃玉榮，上演千金大小姐遇上黑道王子浪漫偶像劇橋段。也有網友眼尖發現劇情向韓劇《社內相親》致敬，期待接下來可以有台灣獨特的風格。吳婉君這次挑戰各種造型角色，讓網友直呼「刁蠻小公主終於有比較可愛的時候了」，同劇演員林筳諭（勇兔）也要吳婉君接棒她「家玲」喜劇擔當的任務，帶給觀眾更多歡樂！





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▲吳婉君近期以百變造型回歸三立台劇《一家團圓》。（圖／三立提供）

吳婉君表示，聽到被林筳諭指名要她接班「搞笑女神」就想笑，剛回劇組一看到劇本曉萱會以各種不同裝扮出現，我就傳訊息給林筳諭說：「哈哈哈我是拿到妳的劇本嗎？」她還說覺得林筳諭真的很厲害，而且她是「最美明宏」，她的表演真的好強大，太經典、太可愛了。





近期吳婉君一連扮演多種角色，完全沒有包袱，像是女鬼貞子、玩漆彈、濃妝大姊頭、乖巧秘書等，目前演得過癮但也很痛苦，因為一個人分別以3種不同狀態跟扮相演出，在表演上有相當程度的挑戰，但也十分有趣；而同時也很痛苦的原因是八點檔進度非常快，所以拍攝時一天之內要變裝4、5次真的很煎熬，不停卸妝改妝，皮膚真的有點吃不消，甚至改髮型的時候，偶爾還會在洗手臺洗頭，因為如果不把造型產品洗掉也很難重新整理成另一個造型，笑說：「真的是又愛又恨啊！」





▲吳婉君（左）在劇中和爸爸翁家明有幾場吵架戲，父女之間火爆相向。（圖／三立提供）

在劇中吳婉君和爸爸翁家明有幾場吵架戲，讓父女之間火爆相向，她表示私下跟家人有意見不同的時候，還是會勇於表達自己的立場跟想法。畢竟角色不同、立場不同，想法難免也不盡相同，但家人的默契就是各自尊重，所以也沒有過什麼太激烈的爭執。而且吳婉君自認一直是很不受控制的人，「你不要管我，我就乖乖的，你越說不可以，我就越想唱反調」，笑說很嬌的那一面有時跟劇中角色曉萱其實也是蠻像的，唯一不同是沒有家財萬貫就是了。





▲吳婉君（左）幫閨密代打相親，殊不知對象竟是黑道老闆的兒子黃玉榮。（圖／三立提供）

劇中吳婉君代替閨密去相親，笑說沒有代替別人去相親過，現實生活中倒是有假扮成男性友人的女朋友，協助他拒絕喜歡他的對象。但是完全不是偶像劇那種發展，沒有浪漫的情節，而是覺得有點內疚，畢竟她讓一個女孩就這樣失戀了，她說自己是幫兇，不過她也只好安慰自己說，「但至少她不會因此浪費青春歲月」，還是挺會轉念的。



