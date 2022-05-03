染疫恐增肌少症風險!營養師提醒優質蛋白質、MCT帶您遠離肌少症風險

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疫情邁入共存階段！染疫恐增肌少症風險 如何及早預備保護力、及早存「肌」本成關鍵！
根據研究調查，平均達 50歲後肌肉流失更比30歲壯年時期加速2倍。更有研究指出，新型冠狀病毒除了造成肺部損傷外，肌肉、骨骼有可能受病毒影響，進而增加肌少症風險 。程信翰醫師指出：「新型冠狀病毒可能攻擊肌肉組織，導致蛋白質不易吸收轉化，民眾也容易受病毒影響，降低食慾進而減少營養攝取提升肌少症風險，未來肌少症可能不再只限中高齡者須留意，年輕族群也需要及早開始存『肌』本遠離肌少症風險。」染疫人數雖持續增加，但中重症與死亡比例已大幅降低，世界走向與病毒共存，面對疾病挑戰，重視均衡營養、固定運動，維持保護力仍是關鍵!
肌少症患者隨年齡增加提升！ 牙口退化、胃口差，「多種口味交替、天然食材為主」達標所需營養均衡好肌力
根據統計，台灣60-70 歲約有10%患有肌少症，到了80歲以上可能將近30%。程信翰醫師指出：「肌少症罹病風險比我們想像得高，除了牙口問題，慢性病、失智症或中風都可能因疾病導致胃口不佳、或吞嚥神經狀況，產生營養不均，長期可能產生肌少症危機。」程信翰醫師進一步提醒：「以70公斤的長者為例，原則上每天應攝取約2100大卡與56g的蛋白質。若攝取不足，會加速肌肉流失，導致跌倒、骨折等死亡風險激增。」
長輩牙口不好、食慾不振，對於食物口味較為挑惕，陳怡錞營養師分享：「曾有位75歲的陳大哥，因受牙周病影響牙齒咀嚼功能不好，導致長期無法咀嚼肉類、蛋白質攝取不足。治療期間更因食慾不振而體力不佳，透過營養品的補充，攝取優質蛋白質與能及時轉換能量的MCT，讓體力穩固、恢復健康。」
▲陳怡錞營養師提醒：「營養補充到位，遠離疫情下的肌少症」
超前部屬與病毒共存的生活 營養師分享兼具美味與優質蛋白質、MCT小撇步！讓您增強保護力、遠離肌少症
隨年紀增長、肌肉流失速度增加，想穩固身體肌肉量，程信翰醫師指出，想要甩開肌少症風險，3大步驟：
一、 量表自評及早揪疾病風險
二、 攝取足夠的優質蛋白質與油脂熱量
三、 養成每週運動習慣
研究也證實，每日補充約6克的MCT與優質蛋白質，有助提升肌握力，每日補充MCT的長者，肌力測試明顯提升達48% 、在握力與行動力也提升約13% 。面對市面多樣化的選擇，陳營養師建議：「可以挑選知名品牌、口味多元、營養均衡富有優質蛋白質與MCT優質油脂的營養素，且注重天然的產品，符合長輩飲食習慣，願意持續使用，更能事半功倍。」病毒共存時刻日常超前部屬，避免肌少症危機、增加保護力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53610
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