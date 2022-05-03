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新竹人才知道！「低調零嘴」越嚼越香　全台僅剩一處有賣

▲原PO分享新竹才有的「水潤餅」，貼文一出，釣出不少新竹當地網友，紛紛大讚「單吃就好吃」。（圖／翻攝自新竹市觀光旅遊網）
▲原PO分享新竹才有的「水潤餅」，貼文一出，釣出不少新竹當地網友，紛紛大讚「單吃就好吃」。（圖／翻攝自新竹市觀光旅遊網）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 11:28:42

台灣美食不勝枚舉，各個縣市都有獨具特色的小吃，對此，就有一名網友分享新竹才有的「水潤餅」，無論是加甜的還是鹹的東西都很美味，貼文一出，釣出不少新竹當地網友，紛紛大讚「單吃就好吃」、「那是我的最愛，也是新竹人的回憶」。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「水潤餅初體驗」為題發文，表示從沒聽說過水潤餅，這次買了一包來試試看，「不貴還蠻多塊的，結果為之驚豔耶」，她也分享「水潤餅」吃起來的口感，「淡淡的肉桂味，餅皮不會乾，不管蒸的還是煎的、烤的都好吃。我媽最喜歡蒸的，她覺得餅皮這樣比較Q；我喜歡烤的，脆脆的比較有口感」，且無論是加上甜的、鹹的東西一起吃也都很美味。

她接著說，像是「果醬口味」，她就試過巧克力和奶酥口味；而「鹹的口味」，她則試過加在泡菜蛋上，又或是像捲餅一樣配咖喱；至於「水果口味」，她認為搭香蕉比較適合，「烤一下，香蕉微軟，配起來剛好，但蘋果就太脆了，加上我不喜歡烤蘋果的味道」，不過水潤餅依舊讓她感到相當新奇，「真的是神奇的餅皮， 不管當早餐、下午茶都適合，相見恨晚啊」。

▲原PO分享新竹才有的特色美食「水潤餅」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO分享新竹才有的特色美食「水潤餅」。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「超喜歡水潤餅，可是台北是不是買不太到」、「越嚼越香，越嚼越唰嘴」、「推一個放棉花糖進去烤」、「水潤餅我都會買一包自己吃完」、「超愛新竹水潤餅，一袋很快就吃完了」、「水潤餅聽說剩下一家店在賣了，要好好珍惜呀」、「單吃也真的好好吃」、「加福源花生醬跟煎培根做成漢堡超好吃」。

其中，還釣出許多新竹網友留言，「那是我的最愛欸，而且是新竹人的回憶哈哈，現在在外地工作 有時候超想念水潤餅」、「身為新竹人，上大學後才知道這東西只有新竹有，還只有一家做… （我家附近巷子裡，吸收著著日月塵埃精華） 太不可思議了，明明超不怎樣的」、「新竹人從小吃到大！幼稚園畢業典禮時，老師還給我們一人一包」、「新竹人 + 1，爆愛！」、「太酷了！水潤餅料理！不錯欸，身為新竹人我只會乾吃，那餅皮真的蠻特別的」、「水潤餅超好吃，我們家都會去它的本店買！一包五十有十片很便宜」、「新竹人路過：））從小到大每次去拜拜都會買一袋來拜，還有回台北同學們也會請我帶回去哈哈哈」。

但也有網友認為，「我是新竹人，但我覺得好難吃」、「是新竹人小時候的惡夢！ 幼稚園點心每天吃！ 吃到我都有陰影～ 從國小到現在28歲都不敢碰了，歸剛欸啦！！可怕」、「我去買回來家人超嫌棄，害我好像又送給同事了」。

事實上，根據「新竹市觀光旅遊網」指出，水潤餅是許多新竹人從小吃到大的「古早零嘴」，早期新竹還有多家製作水潤餅的店，然而隨著時代變遷與利潤降低，這簡單樸實的老味道也漸漸凋零，如今新竹只剩「德龍商行」仍持續販售。而水潤餅外型圓扁，形狀不太規則，餅皮有斑狀的火痕，原料一如其單純的外型，只有麵粉、水、糖、鹽和肉桂粉；因為不含人工添加物和防腐劑，只能保存3至4天，冷凍能保存半年。（編輯：郭佩蓉）

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