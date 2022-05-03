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妻煮蛤蜊湯「一端上桌老公眼神死」！萬人讚爆：太貼心了

▲有名人夫分享，某天老婆煮蛤蜊湯，但一端上桌卻讓他當場眼神死。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有名人夫分享，某天老婆煮蛤蜊湯，但一端上桌卻讓他當場眼神死。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 12:53:05

蛤蜊是料理常見的海鮮食材，其中煲湯是最常見的料理方式。對此，就有一名人夫指出，近日老婆為其煮了一碗蛤蜊湯，但端上桌後卻讓他相當傻眼。但貼文一出後，卻引來萬名網友被閃瞎，崩潰直呼「我也想要這樣的老婆！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發聞，表示「有時候對我老婆真的很生氣，叫我老婆裝一碗蛤蠣湯來給我喝，結果端來的時候蛤蠣的殼都給我去掉，我整個大傻眼，蛤蠣的殼呢？？？」他緊接著貼出照片，從畫面中可見，鐵碗內盛滿了老婆的愛心蛤蜊湯，但仔細一瞧，裡頭蛤蜊都已去掉殼僅剩肉。

▲網友指出，老婆端出一碗蛤蜊湯，但裡頭早已不見殼的蹤影。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲網友指出，老婆端出一碗蛤蜊湯，但裡頭早已不見殼的蹤影。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
這一幕讓他相當震撼，坦言「不是我在講，真的很自作多情，我就喜歡嘴巴從殼上咬肉下來的感覺，再那邊自以為很貼心」。但有趣的是，原PO最後一句卻情緒大反轉，感動直呼「老是這樣，我一個人怎麽過生活」，其實內心認為老婆的貼心讓他已無法回歸單身生活。

照片曝光後，至今已有超過1萬人按讚，紛紛大讚直呼「炫耀文無違和啊！我也想要這樣的老婆」、「你這個絕對不是抱怨，是炫耀！」、「我哭，我老婆頂多買蛤蜊給我叫我自己煮.....」、「快被你閃瞎了」、「一個人生活就不會有這種問題了～拍拍肩」、「墨鏡業配文」、「這種老婆如果不要的話應該很多人想要申請過戶」。（編輯：陳雅雲）

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