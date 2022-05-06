「品富溪」時尚優越　草漯置產首選

位於桃園觀音的「草漯重劃區」，受惠航空城及觀音工業區帶動的人口紅利，成為置產熱區的潛力股！全區分六大單元開發，導入日本「里山、里川」概念，結合智慧系統設施、生態工法、防災設計等工程，打造桃園第一座永續、低碳、智慧兼具的田園新市鎮！其中，第三單元位置絕佳，除了享富林溪畔景觀外，更得天獨厚坐擁千坪風之谷主題公園，優越地利條件，也讓在地優良建商富廣源跨足插旗，精挑大公園旁珍稀地段，推出該單元首案「品富溪」時尚透天別墅，吸引觀音、中壢、平鎮菁英家庭青睞，目前銷售已7成左右，是草漯成家置產首選！
「品富溪」不僅離大公園近，同時也緊鄰學校預定地、富林國小、草漯國小、草漯國中優生學區，更享車程2-3分鐘大觀路精華商圈，凡舉全聯、燦坤、郵局等一應俱全；聯外交通有月桃路、61、66雙快速道，即刻串聯青埔特區、直抵國道１號，加上未來捷運輕軌支線（大園觀音線），交通機能更上一層！
該案規畫十二戶2樓8透天別墅，主打「一戶一照、大地坪」住戶產權明確、持有土地面積大，且零公設免管理費，承諾「五年防水、十五年結構雙保固」！此外，建築外觀也很用心，邀請新銳建築師傅啟峯設計，以當代建築美學融合自然地貌，展現獨樹一格時尚品味！格局方面，規劃15坪大前院（可停2-3台車）、獨立後院、挑高3米6客廳、4大房3套房，並嚴選優墅氣密窗、國際牌暖風機、櫻花廚品／淨水器等多項飯店設備，禮遇生活每個細節！
富廣源向來重質不重量，有口皆碑深植桃園人心，進軍草漯重劃區也深受在地鄉親支持！富廣源一路走來，始終秉持「不忘初心、蓋好房子」理念，不論在選擇地段、挑選建材、規劃設計、銷售交屋等都用百分之百專業實力與誠信，讓客戶放心買、安心住！
「品富溪」預約專線｜03-483 3131
接待會館｜桃園市觀音區新生路1521號