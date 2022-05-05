自助餐夾「2配菜」見價格震驚！全場喊盤子：還沒附白飯
自助餐因為比一般便當店來得多變化，顧客可以按照自己的菜色喜好去夾取，因此深受不少人喜愛；不過，就有一名女網友日前到台北某自助餐店夾了「2樣配菜」，聽到價格後超震驚，甚至還沒附白飯，貼文一出，全場傻眼直呼「超盤」。
該名女網友昨（4）日在社群平台《Dcard》上以「自助餐這樣60元」為題發文，表示自己到自助餐店夾了甜不辣與素雞2樣配菜，結果價格竟然要60元，而且竟然還沒有附白飯，讓她忍不住抱怨「...眼神死，沒有白飯沒有白飯沒有+白飯」。
貼文一出，全場傻眼，「太盤了吧……鹹酥雞攤甜不辣才25，而且比這個多」、「沒有白飯嗎 這樣60！？真的不行」、「都是超便宜的食物有夠盤的==，60元甜不辣去鹹酥雞攤買你會吃到撐死」、「這也太扯...」、「這有白飯60我也不能接受…」、「素雞跟甜不辣我也愛吃。小貴一點，現在真的隨便夾一夾就五六十以上了」、「之前在學餐買自助餐，小碗白飯+兩湯匙蒸蛋，50元，而且蒸蛋還很水沒什麼味道……」、「好少 這樣我寧願吃711」。
甚至還有網友精算出價錢，「6x+10y=60，素雞外面一條賣20元，所以這邊估一片大概2元。12+10y=60，那…甜不辣一根應該是4.8元……」，也讓原PO無奈回應「我的手指甜不辣都還沒那麼貴」。
不過，也有網友表示有可能碰上「低消自助餐」，「有遇過低消自助餐的～也是夾少少，結完帳才傻眼看到老闆身後的公告 『每人低消60』，不知道是不是一樣的」。（編輯：郭佩蓉）