煎荷包蛋一翻就破？內行「多1步驟」才起鍋：試過回不去
雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！不過，你是否也有個困擾，就是在煎荷包蛋時，蛋黃一直破裂，導致根本做不出完美的形狀呢？近日，就有網友分享煎荷包蛋的技巧，甚至一次能煎好好幾顆，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「因為我很喜歡吃不熟的荷包蛋，可是每次翻面的時候都直接破掉超煩！自從上次朋友介紹我這招之後我真的直接學以致用，推薦給不會煎荷包蛋的大家，˙我也會做給家裡的小朋友吃，因為蛋黃半熟狀態也不怕去噎到，真的非常棒的做法！」
「做法非常簡單，只要將鍋子倒一點油之後，接著打入雞蛋，然後把鍋蓋放上去之後，過不了多久就可以完美起鍋，完全不用翻，蛋白焦香，蛋黃半熟淋在飯上一碗都不夠！」原PO透露「這個做法可以看鍋子的容量有多大，一次可以打3~4顆，蛋白黏在一起沒關係，起鍋切開就可以了，從不會失敗！」
貼文一出，網友紛紛回應「馬上來試試看了啊！我最愛半熟蛋」、「不會煎+1＝＝每次都不知道何時可以翻面」、「每次翻面都破掉，傻眼，謝謝分享」、「感恩分享的啦！下次來試試看」、「我很愛吃這種，尤其是邊邊要脆的」、「真的可以煎三顆欸！好好吃喔」、「我也試過這招，蓋鍋之前可以加入一點點點水！會更棒喔！」（編輯：張嘉哲）