只顧自己？俄大舉侵烏盼回大國地位　中國安内攘外忙算計

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劉蕭翔表示，冷戰之後，俄羅斯大國地位逐漸沒落，重返與美並肩的地位成為俄羅斯外交首要目標。近年來碰上新冠肺炎疫情，導致國際權力格局重組，俄羅斯盼成能順勢而為，成為第三大國平衡者與新不結盟運動的保衛者。但是在美國的戰略競爭對手排名中，中國仍舊排在俄羅斯的前面，俄羅斯遂選擇發動灰色地帶戰術（Gray Zone Tactics），吸引美國與西方國家關切與重視。
不過在發生俄烏戰爭之後，讓歐亞大陸兩側對抗態勢成型，雖然俄羅斯與中國都有各自的「不可跨越紅線」，對於俄羅斯來說是「北約東擴」，而中國則是「一中政策」，但兩國正同時面臨來自美國的挑戰，也成為了俄中合作利基。劉蕭翔表示，兩國別無選擇，短期之內僅能維持現狀、相互合作。
但是劉蕭翔同時指出，因為中俄文化有別，俄羅斯並不會成為中國的附庸，中國能是領導者但不會是霸主。俄羅斯以「不結盟」為基礎上，與中國和印度發展戰略夥伴關係以「轉向東方」。但俄羅斯未來可能也會藉由印度來平衡俄中關係。在蒲亭的領導之下，俄羅斯與西方僵局短期難化解，但蒲亭的健康狀況將成為一大變數，連帶影響中俄關係。
但在俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，中國內外都迎來了質疑聲浪，儘管中國內部意識到與俄羅斯結盟將會付出代價，但是就美中關係而言，俄烏戰爭又提供了「戰略機會之窗」，讓中國難以拋棄俄羅斯，於是中國最後選擇了「不反對俄羅斯」和「不放棄烏克蘭」的雙重戰略。
中國對於俄烏衝突的回應模稜兩可，南華大學國際事務與企業學系副教授孫國祥表示，儘管在中國官媒《解放軍日報》和《人民日報》等報導中，都發文指責美國以及北約挑起俄羅斯的侵略，另一方面中共官方透過國際外交辭令，強調盼能和平解決衝突之意，並一再呼籲基輔和莫斯科之間進行談判。
孫國祥認為，中國透過大內宣展現出親俄、反美、反北約的立場，再透過外交表態展現出不願戰爭持續的想法，但行動方面也沒有真正的支持俄羅斯，這三種看似不協調的做法表明中國是在實現五個目標：管理國內輿論、為俄羅斯提供修辭支持、向亞洲國家發出印太地區類似「北約」結構的危險信號、在更廣泛的國際社會中成為負責任的利益相關者，並減少與美國和歐洲經濟聯繫受到的損害。
孫國祥指出，中國對俄烏衝突的態度反映出北京在成本和收益之間的計算。中國看重的是，中國本身與這場戰爭的關係，並非與俄羅斯、烏克蘭、美國任何一方的關係。