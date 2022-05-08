茶葉蛋放微波爐「5顆全爆」！內行曝正確手法：不懂超慘
超商林立是台灣街上常見的景象，不僅提供各式生活服務外，店內販售也多樣化的食品，也常為不少人三餐熱門選擇之一，近日有民眾就到7-11買了5顆茶葉蛋，但帶回家放入微波爐後，卻全部「爆掉」，網友看完後也紛紛提醒微波蛋的注意事項。
原PO在臉書社團分享照片，圖中可見，一個微波爐內部散落著蛋殼、蛋黃及蛋白，畫面相當混亂，原PO表示「去711買5顆茶葉蛋回來吃，想說茶葉蛋都冷掉，想加熱來吃比較香也比較好吃，於是就放進去微波加熱5分鐘，結果聽到遠邊傳出爆的一聲，打開看5顆茶葉蛋都爆掉，只剩下殘缺不全的3顆茶葉蛋，這樣我是要怎麼吃才好？」
貼文一出引發熱議，許多網友留言「」、「有的人是微波的時候沒爆，咬下去的一瞬間爆開，嘴唇都被炸傷」、「我還遇過把鐵盤放進去的」、「切身之痛，但我是跟著其他菜餚微波3分鐘」、「你不孤單，我也曾經在微波爐做過不少蠢事」、「我活到現在，沒有這篇文章，我一直不知道蛋不能微波」。
此外，也有內行網友提醒，「茶葉蛋需先取下蛋殼，並將蛋切開再放入微波爐中加熱」、「蛋的話，建議用電鍋加熱比較好喔」、「微波太久了吧！通常微波30秒就很熱了」、「熟蛋可以微波，但是要剝殼戳幾個洞散熱，而且不能一次加熱那麼久，一顆蛋應該30秒內就可以熱透，分開加熱不會有問題」、「蛋白質類型加熱很容易爆，不只蛋，魚、肉類都一樣，如果真的要微波，注意時間不能太久」。（編輯：張志浩）