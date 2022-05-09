全聯必買「冷凍炸物」前三名出爐！冠軍網推爆：小孩愛慘

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO接著說，男友超愛吃炸的，自從他們買了氣炸鍋以後，「我都不讓他去買鹹酥雞了XD，炸上癮」，她也分享這三樣產品用氣炸鍋的時間和溫度，「炸蝦5-8分鐘，薯條15-18分鐘，我喜歡酥一點，鹹酥雞 15分鐘，都是用180-200度，也可以看一下包裝袋後面的建議」，並在文末發問「求推薦你必推的前三名冷凍區炸物」。
貼文一出，掀起熱議，「炸蝦都買不到」、「三天兩頭常去全聯的我，這三樣完全不認識沒看過」、「老四川很普通不會回購～炸蝦真的好吃」、「沒看過+1」、「好生火」、「為什麼我去全聯都沒看到這個海老炸蝦，好多店家都沒有」。
其中，「大成海老炸蝦」、「卜蜂雞軟骨」和「金牌脆薯」受到最多網友推薦，「海老蝦小孩超愛」、「海老蝦（推爆）」、「卜蜂，雞軟骨鹽酥雞」、「雞軟骨很好吃」、「卜蜂雞軟骨（回購無限次）」、「卜蜂雞軟骨」、「金牌薯條讚」、「金牌脆薯不錯」、「金牌脆薯+1」、「我第一名也是海老炸蝦！！第二名洋蔥圈，第三名美式三角骨」、「雞軟骨，雖然蠻貴的但還是比鹽酥雞攤便宜得多，又好吃」。
也有人分享其他品項，「懷舊雞腿酥（這個吃起來像排骨酥的味道，而且沒有骨頭）、呱呱園地瓜薯條」、「雅芳的薯條（吃起來有點像摩斯的），必買」、「呱呱園地瓜薯條也好吃，改天來買老四川的」、「熟成豬排」、「冰庫的炸物我一定會買庫綠野農莊，還有紅龍雞塊」、「炸雞大師雞軟骨、炸雞大師雞腿塊」。（編輯：郭佩蓉）