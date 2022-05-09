5/9台灣無酒日　教你自我檢測是否患有「酒精不耐症」

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台灣酒精不耐症衛教協會理事長、美國史丹佛大學醫學院,亞洲人健康研究教育中心東亞地區主任及資深研究員陳哲宏博士指出，酒精不耐症是亞洲人特有的基因變異，據2021年最新台灣人體生物資料庫的基因體資料顯示，全台帶有酒精不耐症的民眾為總人口的49%，所以在台灣幾乎每2人中就有1位帶有酒精不耐症，此數字代表台灣是全世界酒精不耐症盛行率最高的國家，民眾更應警覺。
5億4千萬亞洲人帶有酒精不耐症
酒精不耐症起源於，中國春秋戰國時期在人體中ALDH2基因的一個變異，後來在東亞人口中快速傳播，導致患有酒精不耐症的人口比例相當高。粗估全球共有5億4千萬亞洲人帶有酒精不耐症，影響台灣、日本、韓國、中國及越南等國家甚鉅。
「喝酒臉紅」代表代謝好是錯誤觀念！其實是酒精不耐症的警訊
台灣許多人仍有「喝酒臉紅代表代謝好，或肝功能好」錯誤觀念，但喝酒臉紅是乙醛累積體內，千萬不要以為酒後臉紅紅代表自己酒量好，「喝酒臉紅」是「酒精不耐症」的警訊，代表身體缺乏乙醛去氫酶，因為身體無法正常將乙醛代謝成乙酸，而乙醛會刺激微血管擴張使血流量加大，導致臉部變紅或全身通紅。另外， 也提醒「練酒量」思維絕對是錯的，如同患有乳醣不耐症不可能因為不斷喝牛奶，就能治癒乳醣不耐症。
健康署建議男性每日不超過20克酒精、女性不超過10克酒精
據「國民飲食指標手冊」建議男性每日不超過20克酒精（1小杯烈酒、1杯葡萄酒、1罐啤酒或200 cc 10% 保力達/維士比），女性不超過10克酒精（半小杯烈酒、半杯葡萄酒、半罐啤酒或 100 cc 10% 保力達/維士比），未成年切勿飲酒，酒後絕不開車、騎車，懷孕期間或準備懷孕的女性，為了胎兒的健康請千萬不要喝酒，帶有酒精不耐症的民眾更應該儘量避免飲酒。
自我檢測是否患有酒精不耐症！
如何知道自己是否是患有酒精不耐症?第一種為DIY簡易版，只需一般 75 度消毒酒精(或酒精棉片)及OK繃，將OK蹦的紗布處以酒精沾濕或將酒精棉片對折放在紗布處將 OK 蹦貼在手上臂內側靜待 15-20 分鐘，撕下後看看覆蓋皮膚有沒有發紅現象，如有發紅現象代表可能有酒精不耐症，但此檢測方法主要為衛教用途，準確率約7成，如要更確實知道自己是否有酒精不耐症，則要透過合格醫院或基因檢測公司的基因檢測來確定，如果有任何問題，都可以參考台灣酒精不耐症衛教協會官網，諮詢或協助相關資訊。
台灣酒精不耐症衛教協會及台灣酒害防治協會經過三年持續推動5月9日「台灣無酒日」運動，本運動已經獲得政府衞福部國民健康署及具公信力各民間團體的認同與支持，也使台灣成為全球第一個有全國性的「無酒日」健康宣導活動的國家。近年來，已經有越來越多的民眾了解到什麼是酒精不耐症及其所造成的癌症、疾病風險，並關注酒精使用在台灣所造成的種種傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53666
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