外送60元炒青菜「像吃剩的」？網曝可能原因：店家也無奈
外送平台興起，讓民眾不需自己出門，只要動動手指，就能選購美味餐點，不過由於是透過外送平台遠距交易，因此若餐點當下出現問題，就可能引起紛爭，一名網友就分享，透過外送點了份60元的炒青菜，不料送達後份量令她直接傻眼，其餘網友更是直言「一口就沒了」、「太坑了吧」。
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，因為一整天都沒吃菜，所以用外送叫了炒青菜，不料打開紙盒後，竟然發現只有幾根菜梗，份量甚至不到整個紙盒的一半，原PO強調「基本上我不挑食，炒青菜也沒有可選菜類的品項，只是認為60元的份量是這樣？讓我滿腦子問號，只能當做花錢買個經驗了」。
貼文與照片曝光後，網友們紛紛針對份量掀起討論，「看起來好像被偷吃一半」、「這太誇張啦！60元耶」、「這60是有點扯，可以客訴了吧」、「這整個就是照騙」、「天價菜，自己用比較划算啊」、「我去小吃攤點燙青菜，一份30-40，量是它的兩三倍」、「難怪常常有外送員揹鍋說偷吃餐點」。
不過也有一些網友提出不同角度的看法，「外送平台抽很大，店家不抬價或減份量，真的是做身體健康的」、「60元有30%~45%，會被外送平台抽走，店家不扣成本包材人力拿30～40元不等」、「沒辦法，平台抽35%，到店家手上只剩39元」、「今天你買賣東西會被抽35％的時候，多少會想辦法補回價差」。（編輯：張志浩）