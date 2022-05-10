他冰箱藏「巨大雪山」！下秒1動作 全場嚇壞：見證勇者
冰箱是家中最必備的電器之一，不過要記得定期清理、除霜，才不會減少冰箱的使用壽命，就有一名網友打開冰箱時，發現裡頭有大量的結霜，幾乎塞滿冷凍庫的夾層，讓他嚇得馬上發文求救，貼文曝光後，不少內行人建議解決辦法，不過也有網友看到貼文裡的「亮點」，忍不住喊：「修蛋欸⋯」
該名網友8日在Dcard中貼文，他表示自己平時不常開冰箱，但剛剛打算把不喝的飲料拿去冰時發現，冰箱的霜竟結成一塊超大巨冰，完全塞滿冷凍的夾層，讓他嚇喊：「這是什麼啦！這個霜結成這樣是正常的嗎⋯誰可以教我怎麼把他拆下來，而且他的霜好難吃。」
貼文一出，不少網友提供解決辦法，「我之前是冰箱清空，整台抱進浴室放置，下班回來就融光了，順便冰箱擦一擦，啊插頭記得掛高處，別沾到水」、「可以用鑿刀＋木槌鑿掉，我當初宿舍的冰箱也跟你的一樣結霜成這樣」、「認真回，插頭拔掉等融化」、「我們家以前是拿菜刀砍」、「拔掉電源、清空冰箱，用電風扇吹過一陣子就融化了，下面可以墊毛巾抹布或是臉盆接水」、「其實只要在裡面放一碗熱水他就會融化了，等熱水不熱之後再換一碗，直到全部融化，我都都這樣除霜的，不會敲壞東西又不會累」。
不過，也有網友發現最後一句不太對勁，忍不住直呼，「這個霜不能吃吧」、「修蛋欸，你吃了嗎？？」、「雖然我沒見過耶和華的奇蹟，但是我此時見證了一個勇者」、「你是說你吃了那個霜嗎」、「為什麼要吃！為什麼」、「大笑，冰箱結的霜不能吃」。（編輯：賴禹妡）