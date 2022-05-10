特企／大車河攜手黃金甲抗菌鍍膜　打造安全停車空間

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面對疫情帶來的衝擊，為強化環境中的抗病毒保護力，順時鐘環境保護公司秉持著企業理念，以環保愛地球出發，能提供最安全、最高品質且有效的抗菌、抗病毒產品。
此次與國家級實驗室合作開發的「黃金甲抗菌鍍膜」，透過奈米技術不僅增加二氧化鈦的表面黏著力，形成更具長效性的保護層，讓抗菌效果平均有限期限一年，且重複清洗也不失效。
以科學實證為核心，象徵追求高品質生活與健康生命的SNQ標章，經過眾多專業評審的認可並頒發標章認證，也讓「黃金甲抗菌鍍膜」成為許多公私立場館、大眾運輸工具、社區大樓、大型賣場、校園、銀行與照護機構等指定使用的防疫新科技。
「黃金甲抗菌鍍膜」打造環境防護衣
過去兩年一直致力於大型公共工程相關的消毒與防疫工作，包括台中、台北捷運與新北捷運，另外像國家級藝術中心，如衛武營藝術中心、台北表演藝術中心、台北流行音樂中心也都使用「黃金甲抗菌鍍膜」，讓環境形成長效奈米防護薄膜，不僅殺菌率達99.9%，更具有除霉、分解異味與淨化空氣等作用。
此外，富邦銀行與IKEA等企業受疫情影響，為提供給民眾更高的安全性，亦選擇獲得P4實驗室抗COVID19證書的「黃金甲抗菌鍍膜」作為防疫消毒的保護措施。
抗疫新生活，大車河與「黃金甲抗菌鍍膜」攜手打造安全的停車空間
台中擁有超過30個停車場的大車河停車場開發管理公司，為守護每位車主與其家人的安全，與順時鐘環境保護有限公司合作，將其管理的停車場施作「黃金甲抗菌鍍膜」工程，為大眾打造全台最安全的停車場。
此外，對於民眾越來越強烈的居家抗菌需求，順時鐘環境保護有限公司更推出「黃金甲抗菌鍍膜噴液」，協助民眾能簡單輕鬆打造安全又抗菌的居住環境。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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