本土+57216　陳時中宣布：3類人「快篩陽即確診」通報流程

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指揮中心表示，今日新增之57,188例本土病例，為27,776例男性、29,373例女性、39例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。
- 新北市19,620例
- 桃園市9,751例
- 臺北市8,265例
- 臺中市3,356例
- 高雄市3,153例
- 臺南市2,073例
- 基隆市1,825例
- 新竹縣1,444例
- 屏東縣1,222例
- 花蓮縣1,018例
- 新竹市996例
- 宜蘭縣979例
- 彰化縣934例
- 苗栗縣650例
- 雲林縣476例
- 南投縣358例
- 臺東縣357例
- 嘉義縣313例
- 嘉義市205例
- 澎湖縣117例
- 金門縣59例
- 連江縣17例
3名年長病患發病當日急救無效 羅一鈞：注意家中臥床年長者
醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，今日新增8例本土病例死亡個案，為2例男性、6例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，6例具慢性病史。其中有5例無接種疫苗、2例接種三劑、1位接種兩劑。
羅一鈞提醒，這當中有3位病患在家中有昏迷、意識不清、呼吸困難等狀況，發病當日緊急送醫，急救無效，後續採檢是陽性。特別習醒民眾要注意臥床的老人家的狀況，若有確診情形比較會出現急速惡化的狀況。
快篩陽即確診 居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間快篩陽性通報流程！
陳時中表示，民眾在三天居隔、四天自主防疫及七天居家檢疫者，若使用家用抗原快篩結果陽性，可透過遠距視訊診療確定快篩結果，醫生會協助確認結果，當雙方達成篩檢結果共識後，就會用健保卡上傳陽性結果、自動通報，系統通報隨後也會研判確診，確診民眾也在家等待衛生局收治處所，衛生局會依照分流收治至指定處所隔離、開立隔離通知書；如醫師認為有疑慮，必須通知當地衛生局安排PCR採檢，以作為結果認定。
視訊診療前的四大準備事項
陳時中說明，5月12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間快篩陽性民眾預約視訊診療評估結果前的配合準備事項。民眾自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上姓名及檢測日期，將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照；預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳，並配合於醫師視訊評估時出示讀陽性之檢測卡匣/檢測片。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53741
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