確診產婦母女均安！　新生兒二採陰

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北醫附設醫院婦產部產科區慶建主任表示，院方啟動新冠確診產婦標準作業程序，5月1日安排產婦與丈夫一起住進新冠肺炎專責病房待產，同時集合產科、兒科、手術室、麻醉科、護理部等團隊，評估最安全、適合的生產方式。
為了符合最高等級的防疫需求，區慶建主任說明，團隊啟用去年甫落成的負壓手術室為產婦接生，參與手術的醫護人員都穿著全套防護隔離衣。產婦於5月2日進行剖腹手術，約歷經1個多小時，順利誕下1名3514克的女嬰，母女均安，現場醫護也相當感動。
新生兒二採陰 單獨照護降風險
為了謹慎起見，除了正常生產的醫護人力外，更比照高危險妊娠產婦，配置1組新生兒科醫護著全套隔離衣在產房外待命，打造最安全的生產流程。
北醫附設醫院兒科部張璽主任指出，為了降低新生兒染疫風險，新生兒進行必要的檢查後，就先進到保溫箱內隔離，並轉送到負壓隔離病房內照護，目前新生兒新冠肺炎2次採檢皆為陰性。由於是單獨照護，所以由嬰兒室特別安排專屬的護理人員，著全套隔離衣3班制24小時照護，護理團隊也透過視訊，讓父母觀看小寶寶的狀況。
疫情期築安全「接生網」 迎接新生命
北醫附設醫院護理部郭淑柳主任表示，為了提供確診產婦相同高品質的護理照護，也特別調派有產科照護經驗的護理師進駐專責病房；為了讓準媽媽們安心待產，在疫情嚴峻之際，北醫醫護團隊都已經準備好，協助迎接每一位寶寶的到來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53716
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