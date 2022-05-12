荷包蛋煎好先別動！「多1步驟」起鍋超下飯：阿嬤偷教的
雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！而近日，就有網友分享自己的獨門作法，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「這道荷包蛋料理真的從小吃到大，如果你也喜歡，也可以參考看看，將鍋子熱鍋後，加入麻油或者食用油都可以，接著雞蛋打下去煎好之後不要起鍋，半大匙的醬油直接加入熱鍋內，然後馬上熄火，等一陣子再裝盤，簡單營養又好下飯」。
貼文一出，網友紛紛回應「所以是煎好之後不要直接起鍋喔？先倒醬油？」、「我都是先把它裝到盤子才倒醬油啊.....錯了嗎？」、「醬油幹嘛先倒啊，喇在一起有比較好吃嗎哈哈哈」、「我都是起鍋才放醬油的啊，怎麼跟你不太一樣」、「醬油淋下去關火會比較有香氣嗎？我是起鍋才倒醬油，是不是有差？」。
而也有內行網友紛紛回應「因為醬油進熱鍋會逼出香氣，醬油會更香，更配蛋」、「醬油先下鍋會有鍋香氣，比你把蛋撈上來再加還要更香喔，阿嬤在我小時候就都這樣偷偷教我的」、「蛋半熟加入醬油，逼出醬油香氣，真的下飯」而這也讓不少網友表示「從沒聽過這種做法！實在太晚學了」、「又學到一招，改天試試看」。（編輯：張嘉哲）