特企／打造貴婦好命肌　居家享受日本SPA級護膚

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以碳酸美肌法為基底，在二氧化碳中注入頂級美容成分如玫瑰植物胎盤（大馬士革玫瑰植物胎盤精萃），能平衡皮膚油水；搭配同系列添加高濃度多重胜肽，採用最新傳遞技術，加上滲透型維他命C、維他命E同步加強，駐齡有感外，素顏也能自帶光透亮。
風靡日台乃至好萊塢的碳酸美肌法廣受藝人、名模喜愛外更是保養界炙手可熱的話題；想要擁有貴婦好命肌不再需要到醫美受皮肉苦，在家即能輕鬆保養並能享受到專業的護膚效果。市面上的選擇眾多，除了挑選適合自已膚質的產品外，日本皮膚科專家研發且獲得專利的「Mediplorer」更是提升肌膚好命力的不二法寶！
值得開心的是Mediplorer與師承日本皮膚科專家日置正人博士的Dr.Medion，兩大在日享有碳酸美肌雙后的雙品牌已登台進駐百貨QueenBar。Mediplorer品牌裡備受愛戴的活氧緊緻碳酸面膜，在敷臉同時碳酸氣泡小分子能夠代謝肌膚老廢物質，並將滿滿精華液帶入肌膚底層打造好命肌必備的澎彈潤感；Dr. MEDION獨家的二劑式混合法，確保碳酸濃度達最大最新鮮，並能夠牢牢抓住產品裡添加的維他命C讓肌歡飽水穩定。
對於碳酸美肌保養躍躍欲試的朋友們歡迎到新光三越台北信義新天地A11館B1 或 遠東SOGO中壢店2F 親自體驗碳酸美肌的小分子，由專業的美容顧問們為你挑選適合的產品，打造專屬貴婦好命肌！