COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／打造貴婦好命肌　居家享受日本SPA級護膚

▲由日本皮膚科專家日置正人博士研發的Mediplorer，獲得相關認證與專利外，全系列產品在家即能享受SPA專業護膚療程。（圖／品牌提供）
▲由日本皮膚科專家日置正人博士研發的Mediplorer，獲得相關認證與專利外，全系列產品在家即能享受SPA專業護膚療程。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-05-12 16:44:41

疫情之下長期配戴口罩，頻繁的磨擦與悶熱容易造成肌膚越來越敏感脆弱；隨著天氣逐漸炎熱，皮膚科門診門庭若市，除了挑選透氣、親膚材質的口罩外，皮膚科醫師也建議日常保養上可加強保濕產品並幫助提升肌膚防護力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
從日本美容Salon崛起，風靡日台兩地已久的碳酸美肌法是藉由碳酸氣泡的小分子進入毛孔控油、促進血液循環與肌膚新陳代謝，同步將保養成分帶進肌膚底層，美白、保濕、控油一舉數得而深受日台女性朋友喜愛。由日本皮膚科專家日置正人博士研發並取得專利的碳酸美肌先鋒「Mediplorer」，堪稱碳酸美肌法的升級版，居家就能享受專業SPA護膚療程，打造貴婦好命肌。

以碳酸美肌法為基底，在二氧化碳中注入頂級美容成分如玫瑰植物胎盤（大馬士革玫瑰植物胎盤精萃），能平衡皮膚油水；搭配同系列添加高濃度多重胜肽，採用最新傳遞技術，加上滲透型維他命C、維他命E同步加強，駐齡有感外，素顏也能自帶光透亮。

風靡日台乃至好萊塢的碳酸美肌法廣受藝人、名模喜愛外更是保養界炙手可熱的話題；想要擁有貴婦好命肌不再需要到醫美受皮肉苦，在家即能輕鬆保養並能享受到專業的護膚效果。市面上的選擇眾多，除了挑選適合自已膚質的產品外，日本皮膚科專家研發且獲得專利的「Mediplorer」更是提升肌膚好命力的不二法寶！

值得開心的是Mediplorer與師承日本皮膚科專家日置正人博士的Dr.Medion，兩大在日享有碳酸美肌雙后的雙品牌已登台進駐百貨QueenBar。Mediplorer品牌裡備受愛戴的活氧緊緻碳酸面膜，在敷臉同時碳酸氣泡小分子能夠代謝肌膚老廢物質，並將滿滿精華液帶入肌膚底層打造好命肌必備的澎彈潤感；Dr. MEDION獨家的二劑式混合法，確保碳酸濃度達最大最新鮮，並能夠牢牢抓住產品裡添加的維他命C讓肌歡飽水穩定。

對於碳酸美肌保養躍躍欲試的朋友們歡迎到新光三越台北信義新天地A11館B1 或 遠東SOGO中壢店2F 親自體驗碳酸美肌的小分子，由專業的美容顧問們為你挑選適合的產品，打造專屬貴婦好命肌！

特企／「美肌萃」三分鐘高瞬效保養　自帶光采濾鏡

玫瑰斑、酒糟肌 換季保養攻略

極簡生活從保養開始　透過「以光養膚」解決肌膚小狀況

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀