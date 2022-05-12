李先彬爆瘦噴鼻血！李光洙見女友病成紙片人「心疼死了」
電影《空氣殺人》請來李先彬擔綱女主角，她收起過往《特務搞飛機》、《金派特務》的女打仔形象，搖身一變成為捍衛受害者們的辯護律師。李先彬對這次演出，坦言看到劇本就產生使命感，像準備考試一般，將導演給她的大量調查文件全數看完，因為拍片壓力大又心情差，所以拍攝期間逐漸變瘦，殺青日甚至拍到流鼻血。她提及到公開熱戀中的演員李光洙：「男友看到我這樣子也很心疼。」
李先彬在《空氣殺人》當中，飾演首爾地方檢察廳的檢察官，姊姊因為加溼器殺菌劑事件身亡，讓她決定放棄檢察官職位，成為受害者們的辯護律師。她表示：「這是我非常想挑戰的電影，也對劇本產生使命感；我覺得這會成為我人生中最大的榮幸，所以決定要演出。同時，還有許多尊敬的前輩共同演出，讓我覺得應該會有很多值得學習的地方。」她同時分享準備角色的過程：「因為要演律師，導演給我許多厚重的資料去學習。律師應該是對這起事件最了解的人，所以對此產生使命感；就像準備考試一樣，我一個都沒有漏掉，全都看完了。」
李先彬坦言拍攝本片壓力大，甚至在殺青日拍到流鼻血，「這真的很難！作為演員要進入作品時，角色要比任何人都善於表達，是個不容許失誤的角色。也因為心情沉重，所以拍攝期間逐漸瘦了下來，拍攝最後一天甚至拍到流鼻血。」對於自己拍到愈來愈瘦，連她自己都嚇了一跳。她提到男友李光洙：「電影拍到後期越像個病人，男友看到我這樣子也很心疼。」
《空氣殺人》劇情描述創傷中心醫師（金相慶 飾）面對愛妻（徐令姬 飾）因為不明肺病死亡、兒子性命也岌岌可危的情況下，想做些什麼卻又束手無策。原為首爾地方檢察廳檢察官的小姨子（李先彬 飾）在姐姐死後成為律師，誓言要為姐姐的死討回公道。兩人聯手調查相關醫療事件，發現真凶竟是添加在加溼器裡的殺菌劑。為了向世人揭發真相，兩人集結受害者家屬，向殺菌劑的製造企業提出控訴，請求共同賠償。電影將於5月13日在台上映。