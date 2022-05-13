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超商微波食品藏「2問題」！眾沒吃也抓包：每一間都這樣

▲現代人上班節奏忙碌，經常沒有時間自己料理三餐，而台灣超商密度超高的狀況下，不少人都會選擇到超商選購微波食品。（圖/記者張嘉哲攝）
▲現代人上班節奏忙碌，經常沒有時間自己料理三餐，而台灣超商密度超高的狀況下，不少人都會選擇到超商選購微波食品。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-13 08:14:56

現代人上班節奏忙碌，經常沒有時間自己料理三餐，而台灣超商密度超高的狀況下，不少人都會選擇到超商選購微波食品，放進微波爐加熱一下，熱騰騰的食物就能火速上桌。而近日，就有網友分享自己目前心目中相當喜愛的超商微波食品，但貼文意外釣出超商微波食品「2大缺陷」，引發不少網友掀起共鳴。

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原PO在「Dcard」貼文指出我真的超愛超商的微波食品，尤其是義大利麵、燉飯系列我超常吃！綠咖哩也超讚的！大學時期趕課沒時間買飯的時候就去吃超商，不知道吃什麼也是去超商，甚至還會被老師點名說『同學你吃那個太香了XD』，像我自己最愛超商這款『雙拼起司奶香焗飯』，真的是非常好吃，許多新品都超越不了它」。

▲許多網友認為，超商的平板式微波爐相當好用且方便。（圖／記者張志浩攝）
▲超商微波食品只要丟進微波爐數分鐘，就有美味的餐點上桌，相當方便。（圖／記者張志浩攝）
貼文一出，網友紛紛贊同表示「超商的微波食品真的超讚的啦！」、「最喜歡燻雞筆管麵那種的」、「最近麻油雞飯糰深得我心」、「你這款我今天才剛吃，我也超愛」、「奶油培根義大利麵我最愛」、「超商的義大利麵真的很有水準啊」、「我個人是必買紅醬義大利麵耶」、「我比較喜歡紅咖哩欸，可惜已經停賣了」、「7-11綠咖哩真的很強啊」。

不過，也有網友點出兩大問題表示「摁....我每次都吃不飽」、「超商微波食品份量是真的有點小，真的吃不飽」、「這種東西鈉含量偏高啊，大家真的也不要太常吃」；而事實上，過去在PTT上就有不少網友熱議超商微波食品，不少人都發現「份量就已經少了鈉含量還能過高......真的傻眼」、「超意外的是微波食品份量少，鈉含量還這麼高，真的要看清楚，不要吃壞身體」、「不用吃就能看到鈉含量多驚人，每一間超商的微波食品都這樣」。

而根據衛生福利部建議，一般成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即6公克鹽），但如果仔細端看超商微波食品的成份，即可發現鈉含量確實偏高，過去阿罐營養師就曾指出，便利商店蘊藏許多加工食品地雷，像是香腸、泡麵、麵包等，通常都含高油脂、高糖、高鈉，長期吃下來恐對健康產生危害，想要吃的健康務必要精挑細選，看清楚營養標示再做出選擇，外食族才能夠吃得健康！（編輯：張嘉哲）

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