煎荷包蛋只會灑鹽？阿嬤「先倒這罐」才開煎：白飯配不停
雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！而近日，就有網友分享自己阿嬤的獨門作法，貼文引發廣大迴響，不少人直呼「就是這一味！長大才會懂的」。
原PO在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「前一陣子回去阿嬤家的時候，看到阿嬤在煎荷包蛋，但倒的不是油，而是麻油！整個蛋煎出來超香.....跟一般煎出來的荷包蛋完全不同，我直接可以配好幾碗白飯，有人也愛吃這種麻油蛋嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「阿嬤真的內行！麻油荷包蛋超好吃的」、「真的不要再用沙拉油了，麻油煎蛋好吃到爆，也不用灑鹽」、「麻油煎蛋小時候不懂吃啊，長大愛到爆，給我一盤我配三碗白飯」、「麻油煎蛋愛好者+1超好吃」、「哇！還真的是沒有試過麻油煎蛋欸，感覺超好吃」。
另外，也有不少人推薦其他麻油荷包蛋的吃法「也可以煮一鍋麻油雞，荷包蛋另外煎再丟進去，超好吃」、「乾煎麻油蛋或者煎好蛋再放進麻油湯都很好吃....真的只有阿嬤煮的才夠味」、「麻油煎蛋煎完之後，倒入一點米酒，超級好吃的欸」、「麻油湯加入荷包蛋也很好吃喔，不只可以麻油乾煎，也可以煮成麻油蛋包湯」。（編輯：張嘉哲）