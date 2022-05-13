上Joeman對決爆紅！反骨雙胞胎顏值逆天 天使嗓音被神出
反骨男孩雙胞胎姊妹「軒姐宸妹」日前受邀參加知名YouTuber「Joeman」頻道「Joe是要對決」剪髮主題，但妹妹艾宸因不滿意成果而臭臉，瞬間引來網友罵聲連連，而宸妹事後也出面道歉和表達悔意，才讓這件事畫下句點。但事情爆發後，「軒姐宸妹」兩人也跟著爆紅，目前兩人IG皆超過10萬人追蹤，就有網友回顧雙胞胎過往影片，發現兩人其實擁有好歌喉。
知名YouTuber「Joeman」最新一集主題「平價剪髮vs奢華剪髮」，節目邀請知名網紅紀卜心和反骨男孩新生代雙胞胎成員「軒姐宸妹」，其中妹妹艾宸分配給許多藝人的御用設計師Andy操刀，但花了6300元的成果，卻讓艾宸感到不滿意，一度在鏡頭前完全笑不出來。
事後妹妹艾宸於YT留言區道歉，表示「我也反省，也知道錯了，自己看到影片也很後悔，後悔自己那麼不專業，能被Joeman哥哥邀請上頻道就不錯了，我還在影片上擺臉色，真的很不應該！」且強調以後會表現出敬業的工作態度。
意外的是，這起事件讓「軒姐宸妹」跟著爆紅，根據《NOWnews今日新聞》報導《上Joeman對決大翻車！反骨雙胞胎姐妹爆紅 IG辣照神到了》，目前雙胞胎姊妹蔡艾軒、蔡艾宸，兩人IG目前都突破10萬人追蹤，可看出兩人人氣扶搖直上。
兩人除了擁有逆天顏值外，就有網友挖出YouTube頻道「酷炫老師」11個月前的影片，當時反骨老闆酷炫介紹公司新成員，其中就包括雙胞胎姊妹「軒姐宸妹」，而在影片結尾中，兩人一起合唱經典歌曲《夢醒時分》，雖然兩人因沒自信而全程低著頭唱歌，但仍藏不住好歌喉，就連老闆酷炫也忍不住大讚「妳們唱得很好聽！幹嘛沒自信？」甚至強調「妳們兩個加入公司，就馬上發歌了！很棒耶」。
片段曝光後，引來網友們紛紛驚呼「兩姊妹什麼時後拍唱歌呀！好想聽」、「雙胞胎唱歌超好聽」、「妹妹唱的好好聽」、「認真覺得好聽，以我超挑的標準，我喜歡那個難免的唱法」。（編輯：陳雅雲）