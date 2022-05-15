謝忻曾去端盤子！犯錯沒關係　重要的是「不放棄救自己」

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觀察謝忻事發之後的貼文，多數都在用心學習新事物、四處旅行，也嘗試用文字書寫內心感受，幾乎一篇貼文的內容，點開都是滿滿的心得與真實的情感。
無論謝忻現在的心理狀態為何，但可以肯定地是，她從來沒有放棄去救自己，並為此嘗試了一切方法。
她去西班牙登山健行，去小琉球潛水，去倫敦小酒館放空。甚至，她還去了印度和約旦當志工，教當地小孩認字拼音，協助當地藥師支援飽受戰火摧殘的傷者及病童，並在那群失序的難民和難以忍受的高溫當中體悟：「妳的痛苦有止境，妳終究會離開，但那些難民的痛苦是看不到止境的。」
那時，謝忻離開了待了十幾年的經紀公司，以行動做出宣言：我要重新開始。
無論演藝圈還是一般職場，一個人若是犯了大錯，就會成為職涯「黑歷史」，必須要靠著比平常人更多的努力，才能讓別人重新建立信任。
拿謝忻來說，縱使她之後接了新工作或是展開新企劃，媒體們仍舊會免不了在新聞當中補充她這段醜聞，或在專訪時難免問到心路歷程（同樣地，阿翔也是），他們都必須要有這個智慧去面對。
然而，擁有黑歷史又如何？犯錯後虛心檢討、重新奮起的那群人，他們會比其他人更有同理心、更有洞察力，因為他們可是真真切切地體會了：人不可能完美，偶爾會迷失自己，應該要給予他們一個改過自新的機會。
不光如此，筆者也認為：知錯能改的那群人，他們除了容易對別人的失足產生「理解」與「共感」，也更容易開啟「認識自己」的覺知。有一句成語叫做「剝極必復」，取自於《易經》裡頭的「剝卦」與「復卦」。
在卦的排序裡，「剝」的後面緊跟著「復」，描述情況分裂、剝離太久後，必然會漸漸轉好，朝修復的方向前進，誠如《三國演義》開篇說道：「天下分久必合，合久必分。」剝與復，象徵著萬物的倫常與平衡。
但是，復卦有一個大重點，它的第一爻辭寫著：「不遠復，無袛悔，元吉。」
這句話所描述的是一個故事，描寫一個人走在錯誤的道路上，但幸好他保持清醒與覺知，剛走沒多久就發現自己走錯了路，於是趕快折返，不但沒有災害，甚至大吉大利。
犯錯過後的虛心檢討，反而會大吉大利。要知道，我們都是在試錯中成長，錯誤越大，反省過後所獲得的智慧就會更深刻，畢竟你已經看過惡魔，你就不會再被惡魔吸引了。（以上是針對時時刻刻保持覺知的人說的，畢竟有人他一走歪路就一去不復返了，因為毫無自覺）
回到謝忻的貼文，筆者明顯接收到了她的自覺。由於這個錯誤，她學會斷捨離、學會靜下心去認識世界。她學習新事物、學習看見日常中的美好，一步步重新樹立對自己的信心，讓外界見證她一點一滴的改變。
不遠復，無袛悔，元吉，筆者以這句話做為勉勵，祝福謝忻能隨時記著貼文裡頭的自己，時時保持覺知並耐心等待，相信在不久的未來，她會感受到自己的身心靈有著很大的提升，但我相信她現在已經提升了、成長了很多。
剛與經紀公司告別時，謝忻寫下這段話：「我在這裡有過小小的成績，也犯過大大的錯，如今就在這裡歸零吧，帶著感激與感傷。或許這真的是告別的時候了。再出發，我會倔強地更加努力：『謝忻，妳會好好的。』」
認識自己，有的時候得從「犯錯」開始。
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