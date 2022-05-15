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3年前不倫風暴！Grace原諒出軌阿翔　然後呢

▲阿翔（右）和Grace走過婚姻危機。（圖／阿翔IG）
▲阿翔（右）和Grace走過婚姻危機。（圖／阿翔IG）

文／姊妹淘

2022-05-15 17:02:28

2019年6月，「浩角翔起」阿翔被爆偷吃好兄弟謝忻，家庭和事業風雲變色，正宮Grace沈澱一週後終於發文，字裡行間吐露遭到丈夫與閨密背叛的撕心裂肺，同時難捨與阿翔10年來的甜蜜點滴。Grace選擇原諒並寫下：「十年如初的好，無法因為一件錯事而全抹煞你很多的好。」

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▲阿翔透露做PCR結果是陰性。（圖／阿翔IG）
▲阿翔2年多前深陷醜聞風暴。（圖／阿翔IG）
我想起曾與心理諮商師馬度芸聊天，接手過上百宗婚姻個案，處理外遇夫妻乃是家常便飯。旁觀這麼多家變，馬度芸告訴我：「踏進婚姻本來就是一場賭注，只能夠確保勝率提高，但不代表沒有賠本的時候。」

映照阿翔與Grace的婚姻，若如Grace當時所述，結婚後都沒有爭吵過、甜甜蜜蜜，那麼謝忻的介入，就像投資股票來到最低點的時候，看是要坐等翻盤，還是認賠殺出。

顯然地，Grace選擇後者，而她的篤定來自於一種相信：她相信阿翔對這個家庭還是有「愛」存在的

▲Grace當年原諒阿翔犯下的錯。（圖／Out Of Control 媽咪Grace臉書）
▲Grace當年原諒阿翔犯下的錯。（圖／Out Of Control 媽咪Grace臉書）
字字句句，Grace都在細數著阿翔的好，像是會幫忙綁鞋帶、接送她上下班、承諾會努力工作滿足她與孩子的夢想清單。Grace強調，阿翔對她十年如初，即便不曉得何時和謝忻好上了，但他還是有盡到丈夫該有的責任與貼心，不曾冷淡，更沒吵過架。

之前我提過無愛的婚姻，日日夜夜都是苟且，理由是當另一半對家庭早就已經沒有愛，就不會有想要修補維繫的心；倘若剩下責任，回家理由變成打卡上班的例行公事，沒有一個人好過，甚至連孩子看著父母日夜冷臉相對，也會產生他們畸形的婚戀觀。

遇到上述情況，絕對是放手更好，放過彼此，也放過小孩。

但Grace的信似乎並非我們所想的那樣，她認為這段婚姻仍有轉圜餘地，理由是阿翔並不是對這個家庭完全捨棄不顧

▲阿翔回歸家庭快3年。（圖／Out Of Control 媽咪Grace臉書）
▲阿翔回歸家庭快3年。（圖／Out Of Control 媽咪Grace臉書）
當大家群情激憤地認為「Grace這樣做太傻」的時候，換個角度想，很多時候婚姻就像月球，別人看是那麼光滑明亮，實則有許多不為人道的坑坑疤疤，旁人再多感受，真正冷暖只有自己最清楚。

一段親密關係裡都存在著彈性空間，只要有愛，就有希望

一旦下定決心要原諒，那麼「修補關係」這個任務，不光是傷害者的責任，連受傷的那一方，也得用心協調未來相處的共識，而要實行這件事的大前提，就是受傷的那方得先「原諒自己」

不少外遇夫妻在面臨出軌時，妻子心軟原諒丈夫，但這段陰影卻造成兩人互動上的失衡，關鍵在於受傷者根本還沒放下，她被自己的「原諒」困住了

▲Grace和阿翔結縭10多年。（圖／Out Of Control 媽咪Grace臉書）
▲Grace和阿翔結縭10多年。（圖／Out Of Control 媽咪Grace臉書）
原諒歸原諒，她就是無法大度接受丈夫偷吃，但放下家庭又等同否定自己過往的努力，怎麼辦才好？這些潛在情緒，其實就是妳無法寬恕自己。

面對另一半出軌，當妳選擇要維繫這段關係時，請先試著放下「如果不願意原諒他，是我不夠大度」的想法，轉而去傾聽自身感受，試著把主導權拉回自己身上，練習對待受傷的自己。

來我的專頁，陪我聊聊娛樂圈大小事：Naima希希

我的IG：Naima希希

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