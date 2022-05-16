新型放射性同位素治療　骨轉移攝護腺癌患者新福音

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中華民國核醫學學會顏若芳理事長表示，過去針對晚期去勢抗性攝護腺癌骨轉移的病患，僅能使用化學治療來降低患者疼痛，但往往效果不理想。所幸在2019年三月時，台灣健保就正式給付新型放射性同位素標靶治療，對於攝護腺癌骨轉移的患者來說是一大福音。另外為確保患者在治療過程中的安全，核醫科醫師會先對患者進行核子醫學的影像檢測，並指導合格的輻射操作醫事人員，根據體重施打建議的劑量，最後搭配疾病監測，提供患者良好的醫療品質。
▲顏若芳理事長提醒，只要遵照醫師指示，晚期攝護腺癌骨轉移患者，一樣能輕鬆獲得治療效果。
精準攻擊癌細胞 延緩癌細胞持續惡化
中華民國核醫學學會同位素治療委員會諶鴻遠主委指出，新型放射性同位素標靶治療是利用目前唯一核准的α粒子放射線，給予晚期攝護腺癌骨轉移的患者治療新選擇。由於放射性距離較短，因此較不會影響周遭的正常細胞，並且能夠有效控制腫瘤轉移到骨骼的情形。
諶鴻遠主委補充，新型放射性同位素標靶治療由於成份類似於骨頭的鈣離子，僅會針對遭受癌細胞侵犯的骨頭進行治療，因此相較於化療，能夠更有效降低患者骨轉移所帶來的疼痛，加上副作用也較低，能為患者提供更好的生活品質。
遵照醫師指示 輕鬆獲得治療效果
顏若芳理事長提醒，接受新型放射性同位素標靶治療後，患者不用擔心會有體外輻射暴露的風險，只要記得上完廁所要將手及馬桶沖洗乾淨；另外一周內若有需要接受侵入性診療，可以先跟核醫科醫師討論評估，便能輕鬆重拾良好生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53776
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