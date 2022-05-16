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六都火災最少是它！起火點神明廳排第五　「這裡」最危險

▲根據內政部統計，六都中火災發生次數最少的地方是桃園，而進一步分析家中起火點，廚房危險度最高，其次是臥室、客廳。（圖／翻攝畫面）
▲根據內政部統計，六都中火災發生次數最少的地方是桃園，而進一步分析家中起火點，廚房危險度最高，其次是臥室、客廳。（圖／翻攝畫面）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-16 12:18:39

住家最怕火災，不只財產受損，更可能危及到生命！近年來國內發生過多起大火導致重大傷亡事件，例如去年十月的高雄城中城大火，至少造成46人死亡，引發大眾對公共安全的重視。根據內政部最新消防統計，2021年至2022年3月底，全國不分類型火災就發生26,353件，若以六都來看，祝融災害次數最少的桃園市共1,175件，而高雄市則有3483起最多。進一步分析起火處，居家最危險的地方就是「廚房」，其他依序為臥室、客廳、陽台，一般人印象最容易發生大火的神明廳只排第五，顯示火災危險在家中處處可見，不可不慎防。

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造成火災的原因與屋齡有很高的關聯性。台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，根據內政部不動產資訊平台最新統計，全國平均住宅屋齡31年，而六都中桃園市的住宅屋齡相對新，平均屋齡26年是六都之冠。通常火災多半發生在老舊的公寓大樓住宅，或是欠缺管理與維護的社區，因此屋齡新的住宅建物，對於建物設備品質的把關要求、管理與消防設備等維護，相較安全，因此祝融災害發生機率相對低。

根據消防署2021年到2022年3月全國火災統計分析，起火原因第1名是燃燒雜草、垃圾占34.7%；第2名電器因素為占13.8%；第3名為遺留火種占12.6%。很多人以為，住家起火源一般不是廚房就是神明廳，但其實進一步分析住家起火處統計，有高達2,406件起火源是「廚房」，其次是臥房有908件，客廳也有602件居三，主要因素是家中除濕機、電暖器或是電毯等家電起火，都是需要多留意。

此外，陽台是否堆放雜物或有洗衣，烘衣機電器，也與發生火災有很大的關聯，共發生457件居四。反而一般人認為危險的神明廳，發生230件火災僅排名第五。

 
江怡慧，民眾平時應留意且確實做到居家防火安全，包括安裝住警器、養成良好且安全用火與電器習慣、用電不超載、使用安全標章的電器、電器周圍不放可燃物或是使用耐燃材料裝修、滅火器等都是預防災害發生相當簡易的方式。

第一建經研究中心副理張菱育表示，經過921大地震後，政府規定申貸房貸的屋主，在投保住火險時，強制加保地震基本險，即所謂「住宅火災及地震基本保險」，其中民眾在投保時，尚須留意住宅火險所承保的範圖，像是頂樓加蓋、防火巷加建都不在承保範圍內，而且住宅火險只承保「住宅使用性質」的建物，若像是商辦、店面、廠房、倉庫等則是投保商業火災保險。

此外，爭議最多的是屋內的動產，保額上限為80萬元，不過像是珠寶、皮草、金銀條塊及藝術品等貴重物品，都不在理賠範圍內，這也是民眾投保火險之前要注意的部分。

 

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