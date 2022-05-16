六都火災最少是它！起火點神明廳排第五　「這裡」最危險

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根據消防署2021年到2022年3月全國火災統計分析，起火原因第1名是燃燒雜草、垃圾占34.7%；第2名電器因素為占13.8%；第3名為遺留火種占12.6%。很多人以為，住家起火源一般不是廚房就是神明廳，但其實進一步分析住家起火處統計，有高達2,406件起火源是「廚房」，其次是臥房有908件，客廳也有602件居三，主要因素是家中除濕機、電暖器或是電毯等家電起火，都是需要多留意。
此外，陽台是否堆放雜物或有洗衣，烘衣機電器，也與發生火災有很大的關聯，共發生457件居四。反而一般人認為危險的神明廳，發生230件火災僅排名第五。
江怡慧，民眾平時應留意且確實做到居家防火安全，包括安裝住警器、養成良好且安全用火與電器習慣、用電不超載、使用安全標章的電器、電器周圍不放可燃物或是使用耐燃材料裝修、滅火器等都是預防災害發生相當簡易的方式。
第一建經研究中心副理張菱育表示，經過921大地震後，政府規定申貸房貸的屋主，在投保住火險時，強制加保地震基本險，即所謂「住宅火災及地震基本保險」，其中民眾在投保時，尚須留意住宅火險所承保的範圖，像是頂樓加蓋、防火巷加建都不在承保範圍內，而且住宅火險只承保「住宅使用性質」的建物，若像是商辦、店面、廠房、倉庫等則是投保商業火災保險。
此外，爭議最多的是屋內的動產，保額上限為80萬元，不過像是珠寶、皮草、金銀條塊及藝術品等貴重物品，都不在理賠範圍內，這也是民眾投保火險之前要注意的部分。