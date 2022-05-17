挺過天王嫂培訓班爭議！方媛走滿5年 郭富城用「酷」相挺

風靡華人演藝圈的四大天王，影視歌三棲能力稱霸江湖，如今四位天王都已成家立業，張學友拍攝電影結識女星羅美薇，1996年結婚後，羅美薇淡出螢光幕，鮮少曝光。劉德華和朱麗倩祕戀20幾年，2008年守得雲開見月明，終於結為連理，婚後如願生女繼續隱形，當天王背後的賢慧女人。黎明和助理阿Wing再婚後喜獲愛女，老婆深居簡出，很少在公眾場合露臉。





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唯獨郭富城的老婆方媛，今年4月嫁給天王滿5年，依舊保持時尚網紅身分，不僅在微博向粉絲推薦美妝產品，也拍起親子vlog，大方分享兩個寶貝女兒的家庭生活，無論是健身、美食、化妝，她都願意公開於大眾面前，她曾受訪面對纏身許久的「天王嫂培訓班」傳聞，直言透露每個人都會在意別人怎麼想，當時真心想要解釋，寫了很長一段話，最後還是刪掉放棄了，「把一切交給時間吧」！





▲方媛(左)和郭富城不介意高調曬恩愛。（圖／方媛微博）

相信的人永遠會相信你，不信的永遠不信，解釋都是多餘的。明星一旦戀情曝光，另一半條件匹配，才會被外界看好，56歲天王和34歲嫩模的組合，在粉絲眼裡，就是不食人間煙火的唐僧，被妄想攀附高枝的蜘蛛精纏上，郭富城2015年公布戀情時，方媛被評為「心機女」，還有媒體爆料她是透過經紀人Amy特殊培訓，才能巧奪天王芳心。





不過，路遙知馬力，日久見人心。郭富城、方媛認愛至今6年，生了兩個可愛女兒，大女兒5歲，小女兒2歲多。叱吒風雲的天王，每每被捕捉到夫妻同框照，都是小情侶恩愛模樣，過年私下返鄉見家人、走進超商買辣條、逛街時牽手說悄悄話，慶生還大方放閃，用手合比了一個愛心，這對相差近22歲的夫妻，感情相當甜蜜。





不僅如此，方媛嫁給天王後，沒有成為揮霍金錢的貴婦，炫耀珠寶、名牌包，亦沒有參加名媛時尚派對，變成鎂光燈焦點，仍是甜美小資女模樣，今年從香港搭機去上海探班郭富城拍戲，vlog記錄了女兒第一次體驗坐飛機，畫面是她和女兒們委身於經濟艙內狹窄空間裡用餐，相當節省。





只要曝光於大眾前，總有人評頭論足，感情沒得質疑，網友轉而謾罵天王對嫩妻太小氣，沒有招待妻女坐豪華頭等艙。個性低調的方媛沒有強悍反擊，見到網友評論「疫情減少了航班，買不到票很正常啊」、「坐經濟艙方便照顧兩個小朋友」，她以大拇指圖案留言按讚表達心聲。





▲郭富城一家四口幸福美滿。（圖 / 方媛微博）

去年8月她過生日，老公拍戲未能同框，只好轉發舊照祝賀老婆，夫妻在微博每年照例慶生曬恩愛，沒有漏掉一次，也有人挑事「用舊照沒誠意」，婚姻肯定有問題，天王嫂動輒得咎，實屬不易。





方媛曾接受大陸雜誌《紅秀》訪問，對天王嫂的尖銳問題並未迴避，直球對決「大家叫我天王嫂，我當然不介意，但我更喜歡大家叫我英文名字Moka。Moka是真實的我，天王嫂只是一個稱呼，兩者我都接受，叫我Moka很有親切感，就像認識很久的朋友一樣」。當時郭富城也在文章底下留言「酷」，一個字力挺老婆。結婚5年，小倆口高調放閃，完全讓看衰的人閉嘴。



