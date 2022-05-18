等待6天捕捉雙豹超現實罕見一幕 攝影師：花6年都值得
從小在印度長大的一名攝影師米森（Mithun）非常熱愛野生動物，從多年前第一次按下快門記錄一隻老虎的身影之後，從此愛上攝影。日前米森在一個野地蹲點了6天之久， 一隻黑豹恰巧站在牠的伴侶後方，就像是跟隨伴侶的影子一般。兩隻豹同時向米森望了過來，深邃的兩雙眼眸靜靜地瞧著他，這難得的時刻讓他差點忘了呼吸。米森趕緊將這一幕記錄下來，讓美麗化作永恆。
米森說：「這幾乎是一生只有一次的難得機會！每當我閉上眼睛，我都能馬上回到按下快門那個當下。」等待這個難得片刻的確花了米森不少時間，雖然已經拍豹很多年，了解不少牠們的習性，米森仍花了6天時間，耐心等著兩隻豹同時走上他猜想牠們會經過的小徑。米森說：「這些天的等待非常值得，為了那個瞬間，即使要我等6年也沒問題！」
對從小就在印度叢林生活的米森來說，大自然處處充滿驚喜，身為野生動物攝影師，最讓他喜歡的就是－－下一刻永遠不知道會遇到什麼事。他說：「潛藏在樹林之後的一切是如此神祕，我的任務就是去將那些祕密解開。不論花多久時間等才能捕捉到完美的畫面，即使只是幾秒鐘的瞬間，都充滿著超現實魔幻感。並且在按下快門的瞬間，一切都會成為永恆。」
米森除了拍下這些令人驚艷不已的照片，平時其實就是一名大貓愛好者，尤其對豹特別著迷。他的鏡頭往往會不自覺隨著大貓移動，他眼中的大貓神秘、帥氣、優雅，有時也很可愛。如果想看更多大貓，不妨前往他的IG，每張照片都令人驚艷不已。（編輯：李家慧）