麥當勞員工喊「倒可」代表啥？真實意義崩潰　眾讚長知識

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原PO指出，日前有網友貼出麥當勞「麥香魚」照片，就有人說「連系統都以為它是18禁圖片的麵包」，她則解釋「就是麥香魚獨有的麵包，全麥當勞就它是用蒸的，所以才那麼膨，那麼美，那麼讓人想戳…」；而她也坦言，至今為止已有超過上百位媽媽詢問她蜂蜜紅茶：「那是真蜂蜜嗎？ 上次喝沒有蜂蜜味啊？」讓她崩潰直呼「就真的是蜜蜂工坊的百分百真！蜂！蜜！ 至於沒有蜂蜜味...就是麻煩你要攪拌！要攪拌！」
最後，她也分享店員才知的專業術語，假如客人在餐廳內突然打翻可樂等飲品，店員就會立馬通報「倒可」，原PO解釋「其實打翻雪碧、奶茶、紅茶、咖啡、玉米湯通通都是『倒可』我第一次知道也滿頭問號，但統稱倒可是比較簡單」，文末也無奈強調「誠摯希望各位都別成為倒可的一員，每次看到各種液體在樓梯間流動就很崩潰…」。
貼文一出，隨即引發眾人驚訝留言，「麥香魚真的世界美」、「我記得我曾經在第一個台階就弄翻3杯可樂.... 小時候只敢愧疚地跑掉 讓我媽去處理XD」、「第一次喝蜂蜜紅茶沒攪拌，還以為被騙了，第二次一攪就驚為天人」、「吃麥香魚這麼久第一次知道是蒸的麵包」、「國中的時候在櫃檯不小心打翻飲料，櫃檯的人員同時喊『倒可』，那時候才知道這個術語」。
甚至還有不少麥胞跳出來回應，「內場的我還是清理過倒可QQ」、「我們店都講倒飲」、「遙想10年前在麥當勞打工手殘櫃台倒可的自己...」；還有其他行業人員指出「電影院打工路過～電影院也是說倒可喔」、「肯德基前員工，我們也叫倒可，真的沒人想去清，都叫菜鳥去清，尤其又碰到餐期，真的會心裡罵一輪」。（編輯：陳雅雲）