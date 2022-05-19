性感YouTuber「快篩陽性」！結婚計畫慘泡湯 自曝4症狀
本土確診案例不斷飆升，連性感YouTuber「米砂（Misa）」，也於19日晚間自曝快篩陽性，更傷心透露，原先預計於明日5月20號，至戶政事務所登記結婚，如今因快篩陽性疑似確診，只好改成先去做PCR檢測，為了不讓眾多粉絲擔心，她也分享目前身體狀況出現4種症狀。
「老濕姬」米砂（Misa）作風大膽、性格直率，吸引大批粉絲追蹤，更於數周前甜密宣布即將成為人妻，不料，今（19）日晚間，傷心於IG現時動態自曝「快篩陽性」，原先預計於明日5月20號登記結婚的計畫，也只好暫時延緩，變成5/20當天至醫院做PCR。
除此之外，為了不讓喜愛她的粉絲擔心，她也隨即在補充自己目前的身體狀況，僅有發燒、四肢無力、喉嚨癢癢、小流鼻水，並表示「沒有很嚴重，會乖乖居隔然後康復的」。
而對於目前如果民眾在家進行快篩，如果發現快篩陽性應該如何處置？《NOWnews》日前也整理出懶人包「快篩陽後怎麼辦？最新QA整理 領藥、居隔、PCR一次看懂」，內文詳述記載從快篩陽性後、就醫、居隔等相關資訊，民眾如果快篩陽性，莫驚莫慌，一切按照程序處理即可。（編輯：鍾怡婷）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。