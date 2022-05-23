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貴族世家最強不是牛排！「2低調本體」老饕讚爆：超浮誇

▲原PO分享自己到貴族世家用餐的經驗，並提及貴族世家的低調本體「自助吧」，其中蛤蜊湯「竟然還是現做的」。（圖／翻攝自Google Maps）
▲原PO分享自己到貴族世家用餐的經驗，並提及貴族世家的低調本體「自助吧」，其中蛤蜊湯「竟然還是現做的」。（圖／翻攝自Google Maps）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 07:37:42

以牛排+buffet聞名的「貴族世家」雖然現今較少見，不過仍是不少老饕心目中的最愛；對此，就有網友分享自己到貴族世家用餐的經驗，並提及貴族世家的低調本體「自助吧」，其中不僅蛤蜊湯是現做的，水果種類更是高達18項，貼文一出，全場瘋狂。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「貴族世家才不是牛排店」為題發文，分享他到貴族世家的用餐經驗與心得，首先是主餐，第一「特製豬排」，一共有兩塊，吃起來口感像早餐店豬排；第二「特製豬排+大比目魚拍排」，魚排入口即化，但魚味蠻重，豬排也是兩片，但跟特製豬不太一樣，「這個肉爛爛的沒那麼紮實」；第三「香蒜雞排」，「就是牛排店的雞排，嗯對就是這樣」。

原PO接著分享貴族世家的本體，「自助吧」，第一是「醬料、玉米濃湯、燒仙草」，旁邊有大紅豆、湯圓、花生粉、乾花生可以加燒仙草，還有葡萄乾、梅子粉；第二「烤地瓜、酥皮濃湯」，酥皮濃湯好像一次只有4碗，烤好了會有廣播，玉米濃湯喝起來奶味不會太重，也沒粉粉的感覺；第三「三明治、南瓜、巧克力棉花糖、湯類和麻辣鴨血」，「鴨血本身不會辣，除非你撈到裡面的香料辣椒或金針菇」。

▲貴族世家自助吧。（圖／翻攝自貴族世家臉書）
▲貴族世家自助吧。（圖／翻攝自貴族世家臉書）
不僅如此，還有「現煮蛤蜊湯」，「現做的！沒有就會煮，煮好擺上來，蛤蠣很多，我這碗是沒有吃到沙，湯偏油，但很鮮不會膩」；另外還有炸物、麵包、煎魚、餃子、荷包蛋、蒸籠、涼拌菜、沙拉、熟食區，「選擇很多，如果大盤的剩一點點會被裝成小盤的在旁邊，然後店員會再補新的菜上來，品項可能會不一樣」。

▲原PO表示貴族世家的本體是「自助吧」，其中蛤蜊湯「竟然還是現做的」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO表示貴族世家的本體是「自助吧」，其中蛤蜊湯「竟然還是現做的」。（圖／翻攝自《Dcard》）
最後則是飲料、甜點和重頭戲水果區，「冰淇淋有6種口味，中間是雙淇淋機，牛奶口味，很濃不會沙沙的，但是很快融化，但柳橙冰沙沒什麼味道，而且也不沙，根本就是小碎冰；奶酪很硬，像即食粉做的味道；水果種類真的超級多，拍完後店員又有補東西上去，總共好像有18種水果，是不是超浮誇的，還有番茄蜜餞，那個小番茄超級大顆」。

▲貴族世家自助吧。（圖／翻攝自貴族世家臉書）
▲貴族世家自助吧。（圖／翻攝自貴族世家臉書）
原PO也整理出「必吃」品項，有蛤蜊湯、霜淇淋、水果和涼筍（加美乃滋超讚）；而雷區則是「奶酪、棉花糖」，「檯面上沒有東西時店員就會一直補東西上來，不怕沒東西吃！而且收盤速度超快，他們會一直來問你，我很久很久沒吃貴族世家了，不確定是不是每間自助吧都有那麼多東西」。

貼文一出，掀起熱議，「這家貴族也太佛」、「我也是都去吃蛋糕跟其他的」、「這家的自助吧也太讚了吧」、「十幾年沒去吃了欸，現在自助吧這麼多東西啊」；但也有網友表示，「不懂為什麼連鎖店可以搞到每一家的自助吧差那麼多」、「這是哪家分店呀？ 應該沒有每家都這麼多吧！？ 我之前吃是有一些，但沒有燒仙草之類的」。

事實上，《NOWnews今日新聞》日前就曾報導貴族世家突然復活？老饕識破『尷尬真相』：很多人不知道」一文，根據貴族世家官網解釋，即是為了提升多元化的菜色服務，特別增設「鮮現做料理吧」，現場製做各式料理供消費者選擇，讓消費者可以吃到「新鮮」、「現做」的料理，菜色較多變化，而目前全台非「鮮饌館」的貴族世家門市已經所剩不多，大多數能存活至今的都是CP值相對較高的門市，也難怪許多網友直呼「我家這邊菜色就沒那麼好」，引發討論。（編輯：郭佩蓉）

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