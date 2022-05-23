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隔夜飯「直接放冰箱」錯了！實測加1物超鬆軟　婆媽驚豔

▲隔夜飯直接放冰箱錯了，實測多加1物超鬆軟。（示意圖／取自pixabay）
▲隔夜飯直接放冰箱錯了，實測多加1物超鬆軟。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 20:30:34

台灣主食為米飯，甚至很多人一餐沒吃到，就覺得自己少吃一頓，而烹煮白飯需要時間，許多家庭會有在冰箱準備隔夜飯的習慣，可隔天拿出，常常呈現滾成一坨，黏糊怪異的狀態，多少影響口感，就有日本節目針對該問題進行實測，發現在白飯中加入一杓橄欖油，隔天就能拿到美味、鬆軟的米飯。

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日本《大阪ほんわかテレビ》節目中，曾針對「如何得到鬆軟的隔夜飯」進行研究，節目組依據坊間流言，準備三份白飯，並各自加入冰塊（家用製冰機可製作的尺寸）、蜂蜜（一茶匙）、橄欖油（一湯匙），想確認放置六個小時後，哪一組能得到碗鬆軟美味的米飯。

▲日本節目分別在飯中加入冰塊、蜂蜜、橄欖油測試。（圖／Facebook：大阪ほんわかテレビ） 
▲日本節目分別在飯中加入冰塊、蜂蜜、橄欖油測試。（圖／Facebook：大阪ほんわかテレビ） 
六小時過去，節目組發現，加入冰塊及蜂蜜的米飯，從冰箱拿出後都變成一大塊，米粒也變得堅硬，只有「橄欖油+米飯」得這一組成功，拿出來的白飯仍Q彈美味。節目中的營養師水口麻衣子表示，隔夜飯的米粒會因為水分流失變硬，而加入橄欖油後，米粒表面會被油體包覆，達成鎖住水分、降低蒸發速度的效用。

營養師也表示，雖然冰塊和蜂蜜並無法成功讓隔夜飯維持鬆軟，但冰塊能使米粒更為彈牙，蜂蜜則能令白飯增添一點甜味，若喜愛此種風味米飯的朋友，還是可以加入嘗試。（編輯：李惠婷）

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